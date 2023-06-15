Açlık ve yoksulluk sınırı açıklandı

Zamla yatıp zamla kalkan Türkiye'de enflasyon rekor seviyelere ulaşırken Mayıs 2023'ün açlık ve yoksulluk sınırı güncellendi.

Birleşik Metal-İş Sendikası Araştırma Merkezi (BİSAM) düzenli olarak hesapladığı açlık ve yoksulluk sınırlarının yer aldığı aylık raporunu yayımladı.

BİSAM'ın Mayıs raporuna göre, geçen ay dört kişilik bir ailenin sağlıklı ve dengeli beslenmesi için yapması gereken harcama tutarı 10 bin 72 liraya yükseldi. Açlık sınırı, sadece gıda için yapılması gereken minimum harcama tutarını ortaya koyuyor.

Açlık sınırı üzerinden hane halkı tüketim harcamaları esas alınarak yapılan BİSAM hesaplamalarına göre yoksulluk sınırı ise 34 bin 838 lira olarak belirlendi.

Günlük harcama ihtiyacı 335 lira

BİSAM araştırmasına göre, mayısta günlük harcamalarda en yüksek maliyet grubunu 114 lirayla süt ve süt ürünleri grubu oluşturuyor.

Et, tavuk ve balık grubu için yapılması gereken asgari harcama tutarı ise 72 lira olarak hesaplanırken; sebze ve meyve için yapılması gereken günlük harcama tutarı 61 lira, ekmek için gerekli harcama tutarı günlük 23,4 lirayı buldu.

Katı yağ ve sıvı yağ içinse 19 liralık masraf yapılması gerektiği belirtildi. Araştırmaya göre, yumurta için 7,31 lira, şeker, bal, reçel ve pekmez içinse 9,33 lira harcama yapılması gerekti.

BİSAM'ın son raporu, nisan ayında açlık sınırının 9 bin 814 lira, yoksulluk sınırınınsa 33 bin 948 lira olduğunu göstermişti.