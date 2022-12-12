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Anadolu'nun en büyük 500 şirketi açıklandı

Anadolu'nun en büyük 500 şirketi açıklandı
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Anadolu'nun en büyük 500 şirketi sıralamasında Tosçelik liderliğini korurken, ikinci sırada son zamanların en çok konuşulan şirketi Sasa yer aldı.

Ekonomist dergisi, Anadolu’nun en büyük 500 şirketi sıralamasını kamuoyuyla paylaştı. Geçtiğimiz altı yıl boyunca Anadolu’nun en büyük 500 şirketi sıralamasında lider konumda olan Tosçelik zirvedeki yerini korudu. 2013 yılında ilk kez zirveye oturan Tosçelik, böylelikle en çok birinci olan şirket olmayı başardı.

Listenin ikinci sırasında ise Sasa Polyester yer aldı. Şirket beş yıl evvel listeye 22. sıradan dahil olmuş, 2020 yılında ise 9. sıraya yükselmişti. Üçüncü sırada yer alan şirket Yıldız Entegre oldu.

Etiketler Anadolu'nun en büyük 500 şirketi şirket sıralama
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