Araç ve konut satışında yeni dönem! 1 Kasım’da başlıyor

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, yaptığı açıklamada emlak ve otomobil piyasasında fiyatları şişirme çalışması içinde olan uygulamalara yönetmelik değişikliğinde süre doluyor. Yeni dönem 1 Kasım'da uygulanmaya başlayacağını açıkladı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, katıldığı canlı yayında konut ve otomobil piyasasına dair açıklamalarda bulundu.

İlan sitelerinde konut ve otomobil için istenen fahiş fiyatlara yönelik vatandaşların şikayetleri artarken 1 Kasım’dan itibaren sitelerde şişirilmiş fiyatlara yer verilemeyecek.

1 KASIM’DAN İTİBAREN UYGULANACAK

1 Kasım’dan itibaren uygulamaya yönelik bilgi veren Bolat, şunları söyledi:

“İlanlarda birinci elden daha yüksek ikinci el satış fiyatı yazamayacaklarını getirdik. Son olarak da 31 Ağustos’ta emlak piyasası ve oto piyasasında sahte ilanlar yoluyla fiyatları şişirme çalışması içinde olan uygulamalara karşı ilan sitelerini sorumlu tutan yönetmelik değişikliği yaptık. 2 ay süre verdik 1 Kasım’da uygulanmaya başlayacak. Burada amacımız piyasanın denetlenmesi, adil, istikrarlı bir şekilde satışların alışların düzene gelmesi.

Bir de baktık ki stoklar ortaya çıktı. 3 ay 6 ay sonrasına araç gelebilir denilirken şimdi 3 saat. 24 saat sonrasına araç teslim ediliyor. Bunlar güzle gelişmeler. Fiyatlarda köpük kalktı. İkinci elde fiyatlarda yüzde 15’e varan düşüşler var. Bu devam edecek, birinci el sıfır araçlarda da yüzde 10-20’ler arasında kampanyalarla indirimler yapılıyor, rekabet başladı.

Otomotiv piyasası kampanyalar anlamında önemli bir dönem. Piyasanın normale dönmesi alıcılar için de satıcılar için de artık anormal uygulamaların ortadan kalkmasını başarmak önemliydi. Biz bunu başardık. Amacımız piyasaların regüle olması, düzenli işlemesi”