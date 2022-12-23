Asgari ücrette bu tutar ''seçime kadar'' vergiden muaf olacak

2023 yılı için net 8.500 TL olarak açıklanan asgari ücrette 30 Haziran 2023 sonuna kadar çalışanlara yapılacak elektrik ve doğal gaz, desteklerinin bin TL'ye kadar olan kısmının vergi kesintisinden muaf olacağı açıklandı.

Milyonların merakla beklediği 2023 asgari ücret zammı dün Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 2023 asgari ücret zammını belirleyemediğini ve yeni asgari ücretin Hükümet olarak belirlendiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan Cumhurbaşkanlığı'nda düzenlenen basın toplantısında 2023 asgari ücretin yüzde 54,6 oranında arttırılarak net 8 bin 500 TL olduğunu açıkladı. Ocak 2023'ten itibaren verilecek olan asgari ücretin işverene maliyeti de belli oldu. Yapılan hesaplamaya göre brüt 10 bin 8 lira olan asgari ücrete ek olarak bin 551 lira 24 kuruş SGK primi (işveren payı), 200 lira 16 kuruş da işveren işsizlik sigorta primi eklendi. Böylece asgari ücretin işverene maliyeti 11 bin 759 lira 40 kuruş olarak hesaplandı.

Çalışanlara verilen elektrik, doğal gaz ve ısınma yardımı ile ilgili yeni gelişme yaşandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı elektrik, doğal gaz ve ısınma yardımı ile ilgili verilen desteklerde bin liraya kadar olan kısmının gelir vergisinden ve sigorta primi tutarından istisna tutulacağını açıkladı. Öte yandan Bakan Dönmez dün elektrik ve doğal gaz zammıyla ilgili İlk değerlendirmelere göre zam yapılmayacak' demişti.

DOĞAL GAZ DESTEĞİNİN MALİYETİ NEDİR?

İşverenler, çalışanlara daha önce vergi ve SGK primi ödeyerek yaptıkları bu ödemelerin aylık 1.000 TL’ye kadar olan kısmı için artık vergi ve SGK primi ödemeyecek. Çalışan sayısına göre yararlanılan vergi ve prim istisnası tutarı da artıyor. Bu ödemeleri yapan işverenler için önemli bir kazanç.

Bu istisna olmasaydı, bir asgari ücretlide işverenler net 1.000 TL.ye kadar yapacakları söz konusu ödemeler nedeniyle 178,4 TL gelir vergisi ve 454,6 TL SGK primi fazladan ödeyeceklerdi. İstisna nedeniyle bir asgari ücretlide toplam kazançları 633 TL oluyor. Çalışanların ücretleri, söz konusu istisna nedeniyle en az 1.000 TL artacak.

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca hayata geçirilen "Doğalgaz Tüketim Desteği" programından hanelerin faydalanabilmesi için başvuru sahibinin;

Türk vatandaşı olması,

e-Devlet Kapısı üzerinden destek programına başvuruda bulunması,

doğal gaz arzı sağlanan ilçe/beldede ikamet ediyor olması,

ikamet adresinde ön ödemeli ya da faturalı sayaca bağlı bir doğal gaz aboneliği bulunması,

ödenecek faturasının mesken abone grubuna ait olması ve hakkında ilgili SYD Vakfınca hak sahipliği kararı verilmesi şartları aranıyor.