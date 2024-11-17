Asgari ücrette yeni formül: Zam oranı böyle hesaplanacak

Asgari ücrete yapılacak zam oranı merak edilirken, yeni bir formül konuşulmaya başlandı. Zam oranının gerçekleşen enflasyon ve gelecek enflasyon beklentisinin ortalaması alınarak belirleneceği öne sürüldü.

Türkiye'de yüksek enflasyon nedeniyle halk yoksullaşmaya devam ediyor.

Vatandaş yüksek enflasyon altında ezilmeye devam ederken; öte yandan yeni asgari ücret için de milyonlarca çalışanın bekleyişi sürüyor.

Konuşulan birçok farklı rakamın yanına Ankara kulislerinden sızan yeni bir hesaplama geldi.

MİLYONLARCA ÇALIŞANI İLGİLENDİRİYOR

Asgari ücret 2025 zammı milyonlarca çalışanın yakın takibinde. Ocak 2024'te asgari ücret yüzde 49.11 oranında artarak 17 bin 2 lira olan asgari ücret 2025 yılında yıl sonu enflasyonu dikkate alınarak yeniden belirlenecek.

BİRÇOK KALEMDE ZAMLAR PEŞ PEŞE GELECEK

2024 yılı Temmuz ayında ara zam yapılmayan asgari ücret için beklentiler her geçen gün yükseliyor. Asgari ücret tespit komisyonu aralık ayında toplanarak yeni asgari ücreti duyuracak. Asgari ücret ile birçok gelir kalemi de zamlanacak.

ÜNLÜ EKONOMİSTTEN ASGARİ ÜCRET KULİSİ

Asgari ücret 2025 zammı hesaplamaları, hız kazandı. Yılbaşı asgari ücret zam oranı belli olacak.

Ekonomist Murat Sağman, Ankara'daki gözlemlerini aktararak asgari ücret zammı için bomba kulis bilgisini paylaştı.

Açıklamaları şöyle:

"Muhtemelen yüzde 30 - 35 civarında bir zam bekliyorum. 17 bin 2 lira olan asgari ücret yani yaklaşık 23 bin liraya denk gelecek. Şöyle olacağını düşünüyorum. Şu çok önemli bir konu.

Ankara'dan aldığım izlenimlerime göre, Sayın Cevdet Akçay gelecek enflasyon beklentisine göre bir asgari ücretten bahsetti. Hatta şunu söyledi. ‘Asgari ücretin etkisi de eskisi kadar olmayabilir enflasyon üzerinde’ dedi.

Şimdi sorun şu; Merkez Bankası cephesinde ne kadar çok artarsa asgari ücret o kadar enflasyona etkisi olacak. Şimdi beklentiye göre bir asgari ücret artışı yapacaksın. Fakat beklenti gerçekleşmiyor. Onun için de şöyle başka bir formül düşünülüyor. Çok da mantıksız olmayabilir. Hem geçmiş enflasyonu alacağız hem de gelecek enflasyon beklentisini alacağız. Onun ortalaması zam olarak yansıyacak."

"YÜZDE 45 GİBİ BİTİRECEĞİZ BU SENEYİ..."

"Şimdi şöyle bir hesap yaparsak, yüzde 45 gibi bitireceğiz bu seneyi. Bu sene 45 civarında enflasyon gelecek. Gelecek sene Merkez Bankası'nın üst bandını alıyorum. 21'i değil gösterdiğim grafikte 26'yı alıyorum.

45 + 26 ile 70 buluyorum. Bunu da 2'ye bölüyorum 35. Şöyle olabilir 30 da çıkılabilir + 5te Sayın Cumhurbaşkanı koyar üstüne 35'te bitiririz diye düşünüyorum.17 bin 2 lira olan asgari ücreti 23 bin lira ile kapatmış oluyoruz.

Sayın Özgür Özel'in söylediği ise çok uzak bir istek. 30 bin lira olmalı dedi. 30.000 demek yüzde 76 zam demek. Böyle bir şey olacağını düşünmüyorum.

Gerçek hayatta baktığımız zaman düşük kaldı tabii ki asgari ücret. Açlık sınırında kaldı ama amaç enflasyonu düşürmek maalesef. Asgari ücreti artırdığımızda arkasından zamlar da geldiği ve maliyetler de yükseldiği için şirketler de direkt fiyatlara yansıtıyor. Yani bir sarmal var burada. Sarmalı kırmamız lazım."