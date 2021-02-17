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  3. 17 Şubat 2021 09:54

Bakan açıkladı! Türksat 5A uydusu ne zaman devreye girecek?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türksat 5A'nın mayıs ayında yörüngesine ulaşacağını, haziran ayı itibariyle çalışmaya başlayacağını duyurdu.

Bakan açıkladı! Türksat 5A uydusu ne zaman devreye girecek?
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Bakan Karaismailoğlu: Yörüngesine yolculuğu devam eden Türksat 5A uydumuzun elektrikli itki motorları kullanılarak yörünge yükseltme operasyonları 13 Ocak 2021’de başarı ile yapıldı.  Uydumuzun şu ana kadar tüm alt sistemleri sorunsuz bir şeklide çalışmaktadır.  Türksat 5A’nın yerden 36 bin kilometre mesafedeki sabit jeosenkron yörüngesine ulaşması mayıs ayının ilk günlerinde olacaktır. Uydumuz yörüngesine ulaştıktan sonra, yörünge testleri yapılacak ve haziran ayı itibariyle teslim alınıp, çalışmaya başlayacaktır.

DHA

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