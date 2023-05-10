Bakan Bilgin otobüsçü esnafına peş peşe müjde

14 Mayıs seçimlerine sayılı günler kala esnaf ziyaretlerine devem eden AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan ve Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanı ve Ankara Milletvekili Adayı Vedat Bilgin, Ankara Minibüsçüler Esnaf Odası ve Özel Halk Otobüsçüler Esnaf Odasını ziyaret ederek esnafa müjdeler verdi.

Altındağ’da AK Parti Ankara İl Başkanlığı koordinesinde otobüs ve minibüsçülerle bir araya gelen AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan ile Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanı ve Ankara Milletvekili Adayı Vedat Bilgin, Ankara Minibüsçüler Esnaf Odası ve Özel Halk Otobüsçüler Esnaf Odasını ziyaret ederek çeşitli müjdeler verdi.

AK Parti Ankara İl Başkanı Özcan, yaptığı konuşmasında “Esnafımızın derdi ve sorununu çözmek bizim en büyük görevimizdir. Esnaflarımız Türkiye ekonomisinin can damarını oluşturuyor. Ayakta yolcu sorunu dolmuşçu esnafımızın en büyük sorunudur. 11 artı 3’ü de bir kural haline getireceğiz. Bu düzenleme ile esnafımız daha rahat hareket edecek. Ayrıca dolmuşçu esnafımıza yeni araç alımında KDV muafiyeti yapılacak. Engeli rampası ile ilgili düzenlememizi de yapacağız, teknolojisi uygun olmayan araçların yenilenmesini sağlayarak uygun kredilerle esnafımızı destekleyeceğiz. Ayrıca şoförlerin sigortalı olma süresini 1 günden 1 haftaya yaydık. Hiçbir esnafımızın bunu suiistimal etmeyeceğini biliyoruz. Bizim için bütün il, ilçe başkanlarımız teşkilatımızın en alt kademesinden en üst kademesine kadar herkes değerlidir. Ancak görüyorum ki Hakan Başkan, Ankara için bir başka değerli. Sizin için değerli olan bizim için de kıymetlidir. Sizin gönlünüzde yer edinen bir kişi bizim başımızın tacıdır" diye konuştu.

Bilgin de müjdeler verdi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin de otobüsçü esnafına müjdeler verdi. Bakan Bilgin “Otobüsçü esnafımıza gelir desteğinde bir artış daha yapacağız. Ayrıca seçim sonrası ücretsiz taşıma konusunda da bir düzenleme yapmayı planlıyoruz. Yeni araç alımlarında sağlanan muafiyetlerden otobüsçü esnafımızda faydalanacak. Sigortalı işçi problemini de çözdük. 1 gün önceden yapılması planlanan müracaatlar 1 haftaya yayılacak. Bu da esnafımızın ceza yemesinin önüne geçecek” şeklinde konuştu.

14 Mayıs seçimlerinin önemine vurgu yapan Bilgin, şöyle devam etti:

“Sizin sorunlarınızı çözmek bizim görevimiz. Bu seçim bir varlık yokluk seçimidir. Herhangi bir seçime benzemiyor bu seçimler. Türkiye’nin düşmanı ABD bu coğrafyayı parçalayıp bölmek için, Irak’ta, Suriye’de silahlandırdığı bir katil sürüsü var. O sürüye karşı, ABD projesine karşı Türkiye’nin bağımsızlığını temsil eden Sayın Cumhurbaşkanımızdır. Onlarla ortak olan, koalisyon kuranlara karşı duran bir Cumhurbaşkanımız var. Bizim mücadelemiz Türkiye mücadelesidir. Gazi Mustafa Kemal Paşa nasıl Batı ve emperyalistlere karşı mücadele verip kazandıysa bugün de aynı mücadeleyi veren Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’dır."

"Esnaf emeği ile sermayesi ile hizmet eden insandır." diyen Bilgin, "Minibüsü ile otobüsü ile hizmet eden insandır. Onların en uygun şartlarda sigorta sistemi ile kredi sistemi ile mülkiyet hakları ile en uygun hizmeti vermelerini sağlayacağız. Esnafımız Türkiye’nin kalkınması ve güçlenmesi için en önemli kaynaktır. Bu kaynağın israf edilmeden geliştirilmesi lazım. Bunun için mülkiyet hakkı güvence altına alınacaktır. EYT’nin mağduriyetini nasıl giderdiysek bu sorunu da gidereceğiz. Dolayısıyla taksilerimizin, dolmuşlarımızın, otobüslerimizin mülkiyet haklarını geriye doğru düzenleme yaparak güvence altına alacağız. Yasal çalışmamız yapılmıştır. Otobüsçü esnafımıza gelir desteğinde bir artış daha yapacağız. Ayrıca seçim sonrası ücretsiz taşıma konusunda da bir düzenleme yapmayı planlıyoruz. Yeni araç alımlarında sağlanan muafiyetlerden otobüsçü esnafımızda faydalanacak. Sigortalı işçi problemini de çözdük. 1 gün önceden yapılması planlanan müracaatlar 1 haftaya yayılacak. Bu da esnafımızın ceza yemesinin önüne geçecek.”