Bakan Çavuşoğlu'ndan Rus oligarklara Türkiye daveti

Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı işgal harekatı sonrasında yaptırım üstüne yaptırım uygulanan Rusya'nın zenginleri için Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu bir çağrıda bulunarak "Rus oligarklar işlerini Türkiye’de yapabilir" dedi.

Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinde bir ay geride kalırken, Batı’nın Rusya’ya uyguladığı yaptırımlardan etkilenen Rus oligarklar, farklı ülkelerde varlıklarını sürdürmeye ve servetlerini ayakta tutmaya çalışıyor. Bunun için farklı yöntemlere başvuran ve yaptırım uygulamayan ülkeleri tercih eden Rus oligarklara bir teklif de Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’ndan geldi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen Doha Forumu’nda konuşan Çavuşoğlui kendisine yöneltilen “Batı'nın yaptırım uyguladığı Rus oligarklar Türkiye'ye gelebilir mi?” sorusu üzerine, Rus oligarklarının Türkiye’de hoş karşılandıklarını ancak herhangi bir iş yapabilmek için uluslararası hukuka uymaları gerektiğini söyledi.

Çavuşoğlu, “Eğer herhangi bir Rus vatandaşı Türkiye'yi ziyaret etmek isterse elbette yapabilir. Ruslar şu anda turist olarak sorunsuz bir şekilde Türkiye'ye gelebiliyor. Rus oligarkların Türkiye'de yapacağı işlerin uluslararası hukuka bir aykırılığı söz konusu değilse bunu değerlendiririz ancak aksi bir durum ise bu başka bir meseledir” dedi.