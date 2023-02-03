Bakan Kirişçi duyurdu: 1 milyar 429 milyon liralık ödeme hesaplarda

Tarım ve Orman Bakanı Kirişci: "1 milyar 429 milyon liralık pancar bedel ödemesini bugün pancar üreticisi çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz." ifadelerini kullandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, 54 milyon 722 bin 465 liralık tarımsal destekleme ödemelerinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını bildirdi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "54 milyon 722 bin 465 liralık tarımsal destek ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda yer alan bilgilere göre, söz konusu destek tutarları, hububat, baklagil ve dane mısırda 32 milyon 949 bin 332 lira, hayvan gen kaynaklarını korumada 13 milyon 860 bin 200 lira, TMO alım priminde 4 milyon 738 bin 211 lira ve sertifikalı fidan üretiminde 3 milyon 174 bin 722 lira olarak belirlendi.

Öte yandan Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci de kendi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkşeker aracılığıyla 1 milyar 429 milyon liralık pancar bedel ödemesini bugün pancar üreticisi çiftçilerin hesaplarına aktaracaklarını" kaydetti.