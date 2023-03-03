Bakan Kirişci duyurdu: 1.4 milyar TL'lik destek ödemesi başlıyor
Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, afet bölgesindeki yetiştiricilere 1 milyar 364 milyon TL yem desteği başta olmak üzere toplam 1 milyar 438 milyon TL destekleme ödemesinin bugün itibarıyla hesaplara aktarıldığını açıkladı.
Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Afet bölgesindeki depremzede yetiştiricilerimiz için 1 milyar 364 milyon TL yem desteği başta olmak üzere toplam 1 milyar 438 milyon TL destekleme ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı, bereketli olsun" dedi.
DHA
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