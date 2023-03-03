Bakan Kirişci duyurdu: 1.4 milyar TL'lik destek ödemesi başlıyor

Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, afet bölgesindeki yetiştiricilere 1 milyar 364 milyon TL yem desteği başta olmak üzere toplam 1 milyar 438 milyon TL destekleme ödemesinin bugün itibarıyla hesaplara aktarıldığını açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Afet bölgesindeki depremzede yetiştiricilerimiz için 1 milyar 364 milyon TL yem desteği başta olmak üzere toplam 1 milyar 438 milyon TL destekleme ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı, bereketli olsun" dedi. DHA