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Bakan Kirişci duyurdu: 1.4 milyar TL'lik destek ödemesi başlıyor

Bakan Kirişci duyurdu: 1.4 milyar TL'lik destek ödemesi başlıyor
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Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, afet bölgesindeki yetiştiricilere 1 milyar 364 milyon TL yem desteği başta olmak üzere toplam 1 milyar 438 milyon TL destekleme ödemesinin bugün itibarıyla hesaplara aktarıldığını açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Afet bölgesindeki depremzede yetiştiricilerimiz için 1 milyar 364 milyon TL yem desteği başta olmak üzere toplam 1 milyar 438 milyon TL destekleme ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı, bereketli olsun" dedi. 

DHA

Etiketler Vahit Kirişci tarım ve orman bakanı destek ödemesi yetiştirici çiftçi
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