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Bakan Muş Cumhuriyet tarihi rekoru olarak açıkladı

Bakan Muş Cumhuriyet tarihi rekoru olarak açıkladı

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Türkiye'nin dün 1 günde 1 milyar 956 milyon dolar ihracat yaptığını açıkladı.

Bakan Muş, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "İhracattaki başarımız çıtaları aşa aşa devam ediyor. Türkiye dün, sadece bir günde, 1 milyar 956 milyon dolar ihracat yaptı. Bu, Cumhuriyet tarihinde bir günde yapılan en yüksek ihracat. İhracatta artık farklı bir kulvardayız. İhracat; üretim, yatırım, istihdam demektir" dedi.

TÜİK dış ticaret verilerini açıkladı: İhracat birim değer endeksi yüzde 9.5 yükseldiTÜİK dış ticaret verilerini açıkladı: İhracat birim değer endeksi yüzde 9.5 yükseldiEkonomi

 

Etiketler Ticaret Bakanı Mehmet Muş Ticaret Bakanı Mehmet Muş ihracat rekor
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