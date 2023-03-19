Bakan Nebati sel felaketinin yaşandığı Şanlıurfa'da son durumu açıkladı

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati sel felaketinin yaşandığı Şanlıurfa’da son durumla ilgili açıklama yaptı.

Bakan Nebati sel felaketinin yaşandığı Şanlıurfa'da son duruma ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Nebati'nin açıklamaları şu şekilde:

"En büyük zararın verildiği alandayız. Karakoyun deresi, çarşamba gününün sabahının ilk saatlerinden itibaren taşkınla beraber getirilen molozla iyice taşıyor. Sağa ve sola hasar verecek şekilde suyun yükselmesine sebep oluyor.

Erken saatlerde olmasının getirdiği bir dezavantaj bazı kayıplarımız oldu. Hummalı bir çalışma var. Sağımızda ve solumuzdaki dükkanların, giriş katındaki dairelerin tamamı su basmış durumda.

Urfa’nın muhtelif yerlerinde geçen dere taşkına uğradığı için etrafındaki alan sular altında kaldı. Sular altında kalan alanlarda önce insanlarımızın tahliye edilmesi, hasar tespitlerinin yapılması gerekiyordu. Aynı zamanda da bu alanların çok hızlı bir şekilde boşaltılması, insanların normal hayata dönebilmeleri için adım atılması gerekiyordu.

Sayın İçişleri Bakanı’mız ve Tarım Bakanı’mızla beraber biz ilk günden çalışmalarımıza başladık. Gerek valilik gerekse büyükşehir belediyeleri hızlı bir şekilde çözüm üretirken, AFAD’ın tecrübesi ile biz Urfa dışındaki illerde ciddi şekilde personel, araç takviyesine başladık. İşlemleri hızlı bir şekilde bu noktaya getirdik.

Bu gece çok korkuyorduk. Çünkü geçen çarşamba günü yaşanmış sel felaketinden sonra bu akşam ciddi sağanak yağış geldi. Derelerin tekrar taşabileceğine ilişkin kaygımızdan dolayı gereken tüm tedbirleri Valiliğimiz aldı.

URFA’DA 9 BİN 622 PERSONEL ÇALIŞIYOR

Urfa’da an itibarıyla sağanak yağışlar bitti. İnsanların evlerine hızlı bir şekilde intikal edilmesi bunun için de hasar tespiti yapılması gerekiyordu 9 bin 622 personel çalışıyor Urfa’da, bu bir rekordur.

Biz de Hazine Maliye Bakanlığı olarak hasar tespiti çalışmasını yaptık. 1132 konutta hasar tespiti yapıldı. Tespit yapılan konutların tamamına AFAD üzerinden 10’ar bin lira gönderdik.

11 MİLYON 870 BİN LİRA HESAPLARA GEÇTİ

10 ile 15 bin lira arasında değişen katkıda bulunduk. Hayatını kaybeden vatandaşlarımızın her birisi için de 100 bin lira olmak üzere toplamda 11 milyon 870 bin lira para hesaplara geçti.

KONUTLARDA TESPİT EDİLEN HASARIN TAMAMINI KARŞILIYORUZ

Bugüne kadar 248 iş yeri 685 araç, eşyaların hasar tespit yapılıyor. An itibarıyla 3 bin 121 adet hasar tespiti yapılmış durumda. Bundan sonrası araçlarla ilgili yapılacak tespitlerin izah edilmesi. Konutlarda tespit edilen hasarların tamamını karşılıyoruz.

Şu anda evlerine giremeyen vatandaşlarımızla ilgili her türlü barınma ihtiyaçları bizim üzerimizde."