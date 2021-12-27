Bakan Nebati'den ''tarihi gündü'' diyerek açıkladı: O gece insanlar yarışa girdi

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati katıldığı bir televizyon programında gündeme ve yeni ekonomik sisteme yönelik açıklamalarda bulundu.

Son dakika haberine göre, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati katıldığı A Haber özel yayınında gündeme ve yeni ekonomik sisteme yönelik açıklamalarda bulunuyor.

Bakan Nebati'nin konuşmasının satır başları şu şekilde:

"Türkiye 19 yıldır AK Parti ve Sayın Cumhurbaşkanımızla büyük bir dönüşüm gerçekleşti. Türkiye altyapısını tamamlayan ender ülkelerden biri. Bir çalışmayı en üst noktaya getirdikten sonra bunu güncellemeniz gerekiyor. Aksi takdirde iniş başlar. Bazı olaylar her şeyi bir anda değiştirebiliyor.

"ARTIK O KADAR HAZIRIZ Kİ..."

Mayıs 2013'te Gezi Olayları'ndan önce 135 milyar dolara çıkmış Merkez Bankası rezervi vardı. Sayın Cumhurbaşkanımız bunun için bazı adımlar attı. 2019'daki iki tane büyük saldırı ve birçok büyük olay oldu. Artık o kadar hazırız ki...

Bu model Sayın Cumhurbaşkanımızın hedeflerini gerçekleştirecek modellerinden biri oldu.

Türkiye, dış dünyada paranın bol olduğu dönemde uzunca bir süre 1 TL 1 dolar olsun diye tartışılıyordu.

Altyapımız da bunu karşılayabilecek bir seviyeye ulaştı. Şimdi sadece yapabildikleri sürekli bir psikolojik harp vardı aslında. Bu modelin çok büyük bir gücü geliyor. Çok açık söylüyorum: küçükleri kullandılar. 19 yıldır taş üstüne taş koyan ülkeyi devrim yapan yöneten Türkiye'nin en güvenilir insanın modelin önerilerini ifade etti kamuoyuna. Kendiliğinden olan bireylerin adeta dolarını bozdurmak için internet sitelerini çökerttiği güne dönüştü.



"20 ARALIK TARİHİ BİR GÜNDÜR"

20 Aralık tarihi bir gündür. Bazıları 20 Aralık'ta çok büyük bir şok yaşadı.

(20 Aralık'ta dolar satıldı iddiaları) Böyle bir şey yok. O gece dövizini bozdurmak için insanlar yarışa girdi."