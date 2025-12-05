Bakan Şimşek 2026 yılı enflasyon hedefini açıkladı
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyonun düşmeye devam edeceğini belirterek 2026 yılı enflasyon hedefini açıkladı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Kasım ayında enflasyon yüzde 0,87 artış gösterirken, yıllık enflasyon yüzde 31,7 oldu. Piyasaların Kasım ayı enflasyon beklentisi yüzde 1,25 seviyesindeydi.
BAKAN ŞİMŞEK ENFLASYON HEDEFİNİ AÇIKLADI
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyonun düşmeye devam edeceğini belirterek 2026 yılı enflasyon hedefini açıkladı. Şimşek, ''En büyük önceliğimiz enflasyonu düşürmek. Hedefimiz gelecek sene enflasyonu yüzde 20’nin altına düşürmek. Enflasyonda 2025 yılını büyük ihtimalle yüzde 31 seviyelerinde bitireceğiz. Enflasyon düşüyor, düşmeye devam edecek." ifadelerini kullandı.
