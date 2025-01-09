Bakan Uraloğlu 5G için tarih verdi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 5G teknolojisiyle ilgili olarak ''2026 yılı içerisinde ilk sinyalimizi almış olacağız.'' dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, canlı yayında NTV Ankara Temsilcisi Ahmet Ergen'in sorularını yanıtladı.

Bakan Uraloğlu, otoyol ve köprü geçiş ücretlerine zam yapılıp yapılmayacağı sorusuna yanıt verdi.

"Bir hesap modelimiz var, çalışma yapıyoruz." diyen Uraloğlu, kararın önümüzdeki günlerde kamuoyu ile paylaşılacağını söyledi.

SİBER GÜVENLİK BAŞKANLIĞI GÖREVDE

Siber Güvenlik Başkanlığı’nın kurulmasına yönelik kararname, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası ile Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu başkanlığın görevi ne olacak? Bilgi Teknolojileri ve İletişik Kurumu-BTK bünyesinde var olan USOM ne olacak, USOM da Siber Güvenlik Başkanlığı’nın bünyesine mi katılacak?

Gerek dünyadaki gelişmeler gerek dijital platformlardaki gelişmeler ülkemiz için daha etkin olacağı noktasında böyle bir kanaat hasıl oldu. BTK'nın görevleri ve yetkileri devam edecek.

İSTANBUL'DA ULAŞIMA ZAM TALEBİ

İstanbul’da belediyenin toplu ulaşıma yapmak istediği yüzde 46’lık zam teklifi UKOME tarafından reddedildi. Neden reddedildi, ne kadar zam olması gerekir? UKOME'de Bakanlık olarak siz de yer alıyorsunuz. Sizin bu konudaki düşünceniz nedir?

Belediyenin önerisinin çok yüksek olduğunu tespit ettik. Yapılan hesaplamalarda açık ara fark olduğunu gördük. Şimdi yeniden bir çalışma yapılıyor. Belediye zam oranı için yeni bir çalışma yapacak. Normal hesaplama yüzde 15 civarında bir rakam çıkıyor.

Bir zam yapılacak mı otoyol ve köprü geçiş ücretlerine?

Bir hesap modelimiz var, hafif ve ağır bakım giderleri var, bir çalışma yapıyoruz. Zannediyorum önümüzdeki günlerde kamuoyu ile paylaşırız.

DÜŞEN AZERBAYCAN UÇAĞI

Azerbaycan uçağının Kazakistan’da düşmesinin ardından bakanlık olarak bir heyet göndermiştiniz. Heyetin oradaki çalışmalarına yönelik bilgi verir misiniz, neler yaptı heyet ve ne tür bilgilere ulaştı?

Azerbaycan'ın talebi üzerine 8 kişilik ekip gönderdik. Gerekli tespitleri yaptılar onları rapor halinde Azerbaycan'a sunduk. Tespitlerimizi yaptık ve yol haritasını çizdik.

5G İHALESİNDE SON DURUM

Hafta başında yapılan kabine toplantısı sonrasında Sayın Cumhurbaşkanı'nın konuşmasında yer alan konulardan biri 5G'yi. 5G ihalesinde son durum nedir? Birçok ülke buna geçiş yaptı. Türkiye’de bu hizmet ne zaman kullanılmaya başlanacak?

Türkiye'de 34 noktada 5G'yi deneyimleyebiliyoruz. 2026 yılı içerisinde ilk sinyalimizi almış olacağız. Yerli ürünleri de geliştirme ve kullanma noktasında olalım.

SOSYAL MEDYA VE SİBER SAVUNMA

Belli bir yaşın altındaki çocukların sosyal medya kullanımına yönelik yeni çalışmalar yapılıyor. Nasıl bir düzenleme planı yapılıyor? Bu konuda şu ana kadar oluşan planlar hakkında detay verebilir misiniz?

Türkiye'de sosyal medya platformlarının bir çoğu aktif. Biz sosyal medyada vakit geçirmeyi seviyoruz. Totalde 300 milyon civarında bir kullanım söz konusu. Dünyada 13-16 yaş mı olsun diye tartışılıyor. Biz de bakanlıklarımızla beraber konuşuyoruz. Yıl içerisinde TBMM'deki grubumuzla konuşuyoruz.

ZARARLI İÇERİKLER İÇİN KISITLAMA

Sosyal medyada zararlı içerikler için bir yaş sınırlaması getirmek istiyoruz. Kanaatimiz 16 yaş olmasıdır. Nihai karar TBMM'nin vereceği karardır. Kişisel bilgiler paylaşılmasın belki ona bir engel getireceğiz.

ZARARLI İÇERİKLER İÇİN KISITLAMA

Türkiye'deki 8 sosyal medya plaftormuna temsilci atattık. Geçen seneye kadar iki tanesinin yoktu onları da tesis etmiş olduk. Diyelim ki yüzde 70'i içerik olarak sıkıntı yok yüzde 30'u problemli. Yüzde 30'u istemiyoruz dediğimizde o içerikleri çıkartıyorsa zaten sorun yok demektir. Burada ciddi bir noktaya geldik. Mesela 119 tane FETÖ hesabı engellendi.

ROBLOX, DISCORD'A ERİŞİM YASAKLARI

Roblox ve Discord gibi platformlarla sorunlar yaşanmıştı. Erişim yasakları vardı. Bunlardaki son durum nedir?

Mahkemenin kararları gerekçeleri var onları düzeltip yerine getirdiklerinde mahkeme kapatma kararını kaldırırsa bize de bildirm yaparsa biz de gereğini yaparız.

GOOGLE'IN ALGORİTMA GÜNCELLEMESİ

Görünürlüğün düştüğüne yönelik şikayetler vardı. Burada son durum nedir?

Televizyon yayıncılığı noktasındaki yetki ve sorumluluk Rekabet Kurumu'nda. Biz de Google'dan bilgi istedik. Rekabet Kurulu zaten gerekli cezayı uyguladı. Bizim yetkimizde olan şu an bir şey yok. Takip ediyoruz şimdilik bir ceza uygulandı bundan sonraki süreçlerde takipçi olacağız.

DİJİTAL ALANDAKİ DOLANDIRICILIK

Cep telefonları ve sosyal medya üzerinden dolandırıcılık olaylarında bir artış var. Bunlara karşı bir önlem alınabilir mi, bununla ilgili bir çalışma yapılabilir mi?

Takip ettiğimiz bir konu. Biz bunları tespit ettikçe engelliyoruz. Bunları paylaşan sosyal medya platformlarına gerekli uyarıyı yaptık. Bununla ilgili belki yasal düzenleme yapmamız da söz konusu olacak. Cep telefonu ve sosyal medyada dolandırıcılıkla ilgili bir düzenleme yapacağız.

Suriye'ye uçuşlar ne zaman?

İstanbul-Şam uçuşlarını 3-4 ay içerisinde başlatmak istiyoruz. Belli radar sistemlerini kuracağız. Önümüzdeki günlerde de Türkiye'den bir uçuş yapılması noktasında planlıyoruz.

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