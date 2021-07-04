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Bakan Varank'tan büyüme mesajı

Bakan Varank'tan büyüme mesajı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, ''Öncü göstergeler Türkiye'de 2021'in ikinci çeyreğinde çok daha yüksek bir büyümenin gerçekleşeceğine işaret ediyor.'' açıklamasını yaptı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Edirne'de Necmi İğe Evi Etnografya Müzesi Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin büyüme rakamlarını değerlendiren Bakan Varank, "Covid-19 salgını tüm dünyada ekonomik sistemi adeta alt üst etti. Türkiye olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde sağlık ve ekonomi arasında iyi bir denge kurarak çok etkili politikalar uygulamayı başardık. Bu sayede dünya ekonomisinde ciddi daralmalar yaşanırken Türkiye ekonomisi büyümeyi başarabildi." dedi.

2021 yılının ilk çeyreğinde yüzde 7 gibi bir büyüme performansı yakalandığını hatırlatan Bakan Varank, "Öncü göstergeler Türkiye'de 2021'in ikinci çeyreğinde çok daha yüksek bir büyümenin gerçekleşeceğine işaret ediyor." açıklamasında bulundu. 

Etiketler mustafa varank büyüme
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