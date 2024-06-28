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Bakan Yumaklı duyurdu: Destek ödemeleri hesaplara yattı

Bakan Yumaklı duyurdu: Destek ödemeleri hesaplara yattı
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 2 milyar 150 milyon 36 bin liralık tarımsal destekleme ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarıldığını açıkladı.

Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabı X'ten, tarımsal destekleme ödemelerine ilişkin paylaşım yaptı.

TOPLAMDA 2 MİLYAR 150 MİLYON 36 BİN LİRA DESTEK ÖDEMESİ YAPILDI

2 milyar 150 milyon 36 bin lira tarımsal destekleme ödemesini, bugün çiftçilerin hesaplarına aktardıklarını belirterek paylaşımında şu detaylara yer verdi:

"Çay budama tazminatı 1 milyar 370 milyon 782 bin 120 lira, katı organik organomineral gübre desteği 290 milyon 388 bin 38 lira, hububat, baklagil ve dane mısır desteği 235 milyon 993 bin 649 lira, yağlı tohumlu bitkiler desteği 95 milyon 80 bin 547 lira, iyi tarım uygulamaları desteği 74 milyon 615 bin lira, organik tarım desteği 72 milyon 264 bin 60 lira, kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesi 10 milyon 463 bin 886 lira ve yem bitkisi desteği 448 bin 700 lira olmak üzere toplam 2 milyar 150 milyon 36 bin lira destek çiftçilerimize hayırlı ve bereketli olsun."

Etiketler tarım destek ödeme
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