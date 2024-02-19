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Bank of America'dan Türk bankaları raporu: 4 banka için ''Al'' tavsiyesi verildi

Bank of America'dan Türk bankaları raporu: 4 banka için ''Al'' tavsiyesi verildi
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Bank of America, takip ettiği Türk bankaları için hisse başı kar tahminlerini ortalama yüzde 14 artırdı ve hedef fiyat tahminlerini güncelledi.

ABD'nin en büyük ikinci bankası Bank of America (BofA), Türk bankaları için kâr tahminlerini yüzde 14 artırırken, hedef fiyatlarını da revize etti. Banka, 2024'ü umut verici bir 2025 yılı öncesinde geçiş yılı olarak gördüğünün altını çizdi.

Türk bankaları için hisse başına kâr tahminlerini ortalama yüzde 14 artıran banka, Halkbank ve Vakıfbank için 'düşük performans' notlarını yineledi. 

"YAKIN OLMAYACAĞINI BİLİYORUZ"

Ekonomim'de yer alan habere göre, BofA bugün yayınladığı raporda şu değerlendirmeleri yaptı:

"Türk özel bankaları için olumlu görüşümüzü sürdürüyoruz. 2024-26 hisse başına kâr tahminlerimizi ortalama yüzde 14 artırıyoruz. Çünkü, 2024 ilk çeyrekteki durağan kârlılığın, 2024 ikinci yarıda özellikle de 2024 son çeyrekte hızlı bir toparlanma ile fazlasıyla telafi edilmesini bekliyoruz.

Bu nedenle 2024 yılını, kârlılıkların artmasını, TÜFE'nin düşmesini ve fiyat/defter değeri büyümesinin büyük olasılıkla yıllık kârları aşmasını (yukarı yönlü risk) beklediğimiz umut verici bir 2025 yılı öncesinde bir geçiş yılı olarak görüyoruz. Bunun yakın olmayabileceğini kabul ediyoruz, ancak trend net görünüyor ve piyasalar ileriye bakıyor.

Akbank, Garanti, İş Bankası ve Yapı Kredi için tavsiyemiz 'AL'. Bu arada, kamu bankaları Halkbank ve Vakıfbank için 'düşük performans' notlarımızı yineliyoruz."

Ekonomim

Etiketler Bank of America türk bankaları kamu bankası özel banka akbank Garanti iş bankası yapı kredi
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