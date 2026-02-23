Bankacılık devi UBS'den altın için 6.200 dolar hedefi! Tarih verdiler

Bankacılık devi UBS, altın için yeni bir rapor yayımladı. Altın hedefini revize eden banka banka, ons altının 6.200 dolar seviyesine ulaşabileceği tarihi açıkladı.

İsviçreli bankacılık devi UBS, altın fiyatları için yeni bir rapor yayımladı. Banka analistleri, ons altının 4.400 dolara kadar gerilediği fiyat hareketini sağlıklı bir düzeltme olarak tanımladı. Banka, 2026 yılı ortasına kadar altının 6.200 dolar ile zirve yapacağını öngürüyor.

Bankacılık devi UBS, altın piyasasında geçtiğimiz ay yaşanan sert düşüşlerin geçici olduğunu ve yükseliş trendinin bozulmadığını savunan iddialı bir rapor paylaştı. Ons altın fiyatının ocak sonundaki 5.594 dolar seviyesinden 4.400 dolar bandına kadar gerilemesi piyasalarda endişe yaratırken, UBS bu durumu "yeniden ayarlama" olarak yorumladı.

Ons altın için 6.200 dolar hedefi

Banka, 2026 yılı için fiyat hedeflerini yukarı yönlü revize etti. UBS, yıl ortasında altının 6 bin 200 dolara kadar çıkabileceğini öngörüyor. Bankanın 2026 yıl sonu altın tahmini 5.900 dolar oldu.

Ralliyi tetikleyen 3 faktör

UBS'ye göre altın rallisini tetikleyecek 3 temel faktör bulunuyor:

Merkez bankası alımları: 2025'teki 863 metrik tonluk alımın ardından, 2026'da alımların 950 tona çıkması bekleniyor.



ETF girişleri: Yatırımcıların altına dayalı fonlara (ETF) ilgisinin artmasıyla 825 tonluk bir giriş öngörülüyor.



Fed faktörü: ABD Merkez Bankası'ndan (Fed) bu yıl içinde iki faiz indirimi daha beklenmesi, altını diğer yatırım araçlarına göre daha cazip kılıyor.





Haber3.com Haber Merkezi