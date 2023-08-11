Bankada parası olanlara kötü haber

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası verilerine göre mevduat faizlerinde düşüş ivmesi 4 Ağustos haftasında da tam gaz devam ediyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası verilerine göre, mevduatların ağırlıklı olduğu 1-3 ay arası vadeli mevduatlarda ortalama faiz 4 Ağustos haftası itibariyle yüzde 28'in altına indi. Böylelikle mevduat faizlerinde 1,5 ayda 15 puana varan düşüş kaydedildi. Öte yandan mevduat faizleri Haziran ayında yüzde 42 ile 23 yılın rekor seviyesine yükselmişti. Mevduat faizlerinde düşüş eğilimi yeni ekonomi yönetiminin makro ihtiyati önlemlerinin etkisiyle hızlanmıştı.