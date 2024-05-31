Bankaların 4 aylık kârı 190 milyar TL'ye ulaştı

Bankacılık sektörü net kârı 4 ayda 190,7 milyar TL'ye ulaşırken, sektörün nisanda aktif büyüklüğü 26 trilyon 242 milyar 586 milyon TL oldu.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yapılan açıklamaya göre, Nisan 2024 döneminde Türk bankacılık sektörünün aktif büyüklüğü 26 trilyon 242 milyar 586 milyon TL olarak gerçekleşti. Sektörün aktif toplamı 2023 yılsonuna göre 2 trilyon 692 milyar 353 milyon TL arttı. Nisan 2024 döneminde en büyük aktif kalemi olan krediler 13 trilyon 147 milyar 46 milyon TL, menkul değerler 4 trilyon 375 milyar 322 milyon TL oldu.

2023 yılsonuna göre sektörün; aktif toplamı yüzde 11,4, krediler toplamı yüzde 12,6, menkul değerler toplamı yüzde 10,2 oranında arttı. Bu dönemde kredilerin takibe dönüşüm oranı yüzde 1,52 oldu. Bankaların kaynakları içinde, en büyük fon kaynağı durumunda olan mevduat 2023 yıl sonuna göre yüzde 5,3 artışla 15 trilyon 642 milyar 392 milyon TL oldu. 2023 yılsonuna göre özkaynak toplamı yüzde 7,8 artışla 2 trilyon 321 milyar 283 milyon TL olurken, sermaye yeterliliği standart oranı ise yüzde 17,22 seviyesinde açıklandı.

#banka