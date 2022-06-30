BDDK'nın kredi hamlesi sonrası kötü haber

Fitch Ratings'in EMEA Bankacılık Direktörü Ahmet Kılınç, ekonomi yönetimin son dönemde attığı adımların kredi büyümesini yavaşlatmasını beklediklerini söyledi.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings’in Avrupa, Ortadoğu ve Afrika bölgesi (EMEA) Bankacılık Direktörü Ahmet Kılınç, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun son aldığı kararların kredi büyüme hızını ve genel olarak ekonomik büyümeyi yavaşlatıcı etkide bulunabileceğini söyledi.

Bloomberg HT televizyonuna konuk olan Kılınç, TL ticari kredilere başlatılan zorunlu karşılık, risk ağırlıklarının değiştirilmesi, tüketici kredilerindeki vade düzenlemesi, yabancı para yükümlülükler için menkul kıymet uygulaması, repodaki iskontolar, konut kredilerine ilişkin düzenleme, TL ticari kredi düzenlemesi gibi adımların ardından TL kredi büyümesinde ve genel ekonomik büyümeden biraz yavaşlama beklenebileceğini söyledi.

Bankacılık sektöründe ana risklerin makro ve finansal taraftaki riskler olduğunu düşündüklerini vurgulayan Kılınç, enflasyona endeksli tahviller ve krediler ile mevduat faizleri arasında artan makasın bankaların kârlarını nominal anlamda olumlu etkilemeye devam etmesini beklediklerini de sözlerine ekledi.