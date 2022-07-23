Benzin ve motorine indirim gibi indirim geliyor

Brent petrol fiyatlarındaki geri çekilme benzin ve motorine indirim olarak yansıyacak. Benzine 1,20 TL, motorine ise 1,68 TL indirim geliyor....

Brent petrol fiyatındaki dalgalanma sürerken akaryakıt fiyatlarına peş peşe indirim haberleri gelmeye devam ediyor. Sektör kaynaklarından alınan son bilgilere göre, benzin grubunda 1 lira 20 kuruş, motorinde ise 1.68 TL indirim bekleniyor. Gelecek olan indirimler 26 Temmuz Salı gününden itibaren pompaya yansıyacak. AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR? Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor. 23 TEMMUZ 2022 CUMARTESİ GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI



İSTANBUL'DA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI İstanbul'da bir litre benzin fiyatı: 22,69 (Yapılan indirimler 21.49 TL'ye inecek)

İstanbul'da motorin (mazot) litre fiyatı 25,40 TL (Yapılan indirimle 23.72 TL'ye inecek) ANKARA BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI



Ankara'da benzin litre fiyatı 22,80 TL (Gelecek olan indirimle 21,60 TL'ye düşecek)

Ankara'da motorin litre fiyatı 25,56 TL (Gelecek olan indirimle 23,88 TL'ye düşecek)

Ankara'da LPG litre fiyatı 11.05 TL



İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI İzmir'de benzin litre fiyatı 22,82 TL ( Yapılan indirimle 21,62 TL'ye düşecek)

İzmir'de motorin litre fiyatı 25,50 TL (Yapılan indirimle 23,82 TL'ye düşecek)

İzmir'de LPG litre fiyatı 10,73 TL Not: Akaryakıt istasyonları arasında fiyatlarda farklılıklar görülebilir. Benzin ve motorin fiyatlarından kötü haber: ''Fiyatlar uçacak!''Ekonomi