Borlease Otomotiv halka arz oluyor! Talep toplama başlıyor

Araç kiralama hizmeti veren Borlease Otomotiv, halka arz oluyor. Talep toplama ise 11-12-13 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Halka arz öncesinde İstanbul'da bir otelde Borlease Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Cem Hancan ve şirket yetkililerinin katıldığı bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantıda hem şirkete hem de halka arz sürecine ilişkin bilgi verildi.

YÜZDE 40 KAR DAĞITIM TAAHHÜDÜ

Şirket ve hâkim ortağı Bor Holding, Borlease paylarının halka arz kapsamında yatırımcılara 2022 yılında elde ettiği dağıtılabilir net dönem karı ile 2023 ve 2024 yıllarına ilişkin elde edeceği net dağıtılabilir dönem karının asgari yüzde 40’ının nakit olarak dağıtılacağı taahhüdünde bulundu.

Ayrıca, şirket paylarının Borsa İstanbul’da işlem görmeye başladığı tarihten itibaren 1 yıl boyunca Borlease paylarına yönelik olarak hâkim ortak tarafından herhangi bir hisse satışı yapılmayacak. Ayrıca yine Şirket paylarının Borsa İstanbul’da işlem görmeye başladığı tarihten itibaren 1 yıl boyunca, bedelli ve bedelsiz sermaye artırımları da dâhil olmak üzere Şirket payları, dolaşımdaki pay miktarının artmasına yol açacak şekilde satışa veya halka arza konu edilmeyecek.

KATILIM ENDEKSİNE UYGUN VE FİYAT İSTİKRARI PLANLANIYOR

Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da #BORLS koduyla işlem görecek olan Şirket’in halka arzı Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. liderliğinde Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. eş liderliğinde oluşturulan konsorsiyum tarafından gerçekleştirilecek.

Şirketin toplam 47 milyon adet payı halka arz edilecek. Halka arzda bu miktarın üzerinde talep gelmesi durumunda 4 milyon 700 bin adet pay da ek satışa konu olabilecek. 47 milyon nominal TL tutarındaki halka arzın 28 milyon 200 bin nominal TL tutarındaki kısmı sermaye artırımı,

18 milyon 800 bin nominal TL tutarındaki kısmı ise ortak satışı yolu ile gerçekleştirilecek. Hâkim ortak Bor Holding, halka arzda ortak satışı ile elde etmeyi planladığı gelirlerin yaklaşık yüzde 85’ini Borlease Otomotiv‘in hâkim ortağından alacağına karşılık ödemeyi taahhüt etmiş olup, böylece ortak satışı dahil tüm halka arz gelirinin büyük bir kısmı Borlease Otomotiv bünyesinde kalacaktır.

HALKA AÇIKLIK ORANI YÜZDE 27,86 OLARAK PLANLANLANIYOR

Halka arz sonrası halka açıklık oranı yüzde 27,86 olarak planlanmakta olup, ek satışın gerçekleşmesi durumunda bu oranın yüzde 30,65 düzeyinde olacağı öngörülüyor. Talep toplama tarihleri 11-12-13 Ekim olarak belirlenen ve bireysel yatırımcıya eşit dağıtım yöntemi uygulanacak halka arzda, Şirket payları Borsa İstanbul’da Katılım Endeksi’ne uygun işlem görecek. Borlease paylarının işlem görmeye başlamasından itibaren 30 gün boyunca Ziraat Yatırım tarafından fiyat istikrarı işlemlerinin uygulanması planlanıyor.

GELİRİN BÜYÜK KISMI YATIRIMA

Birim pay fiyatının 25,29 TL olarak belirlendiği arzda, halka arz büyüklüğü yaklaşık 1,2 milyar TL olarak öngörülüyor. Ek satış olması durumunda 1,3 milyar TL büyüklüğe ulaşılacak. Borlease Otomotiv’in halka arzdan sağlayacağı fonun yüzde 65-70 oranındaki kısmı taşıt alımı ve yeni yatırımların finansmanında, yüzde 30-35 oranındaki kısmı ise işletme sermayesi ve mevcut kredilerinin geri ödemesinde kullanılacak.

“YARATTIĞIMIZ BÜYÜKLÜĞÜN YÜZDE 70’LİK FONUNU TEKRAR OTOMOTİV YATIRIMINA DÖNÜŞTÜRECEĞİZ”

Halka arzın tanıtım lansmanında konuşan Borlease Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Cem Hancan, “Borlease Otomotiv, operasyonel kiralama sektöründe faaliyet gösteren, 10’uncu yılını kutlayan, kendini ispatlamış, müşteri kalitesinde en ön saflarda yerini almış şirketimiz halka arz oluyor. Halka arz büyüklüğümüz toplam yüzde 27, 52 büyüklüğünde gerçekleşecek. Bununla beraber ek satışla yüzde 30’un birazcık üstüne çıkmış oluyoruz. 47 milyon lotla giriş yapıyoruz. İlk satışla bunu 50.7 milyon lot satışını gerçekleştireceğiz. Allah kısmet ederse burada yarattığımız büyüklüğün yüzde 70’lik fonunu tekrar otomotiv yatırımına dönüştüreceğiz, işimizi büyüteceğiz. Rakiplerimiz karşısında daha güçlü, ileri üretimle daha iyi bir projelere imza atan bir firma olmak için çalışacağız” dedi.

DHA