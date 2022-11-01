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Borsa İstanbul tarihi zirveye yükseldi

Borsa İstanbul tarihi zirveye yükseldi
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Borsa İstanbul, güne yüzde 0,68'lik yükselişle başlarken tarihi zirvesini 4 bin 60 puana taşıdı.

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi güne yüzde 0,68'lik yükselişle başlarken; endeks açılışta 26,89 puanlık artışla 4 bin 5 puan oldu. BIST 100 endeksi sonrasında yükselişini sürdürerek, rekor üzerine rekor kırdı. Endeks gün içi tarihi zirvesini 4 bin 60 puan seviyesine taşırken; bugünkü işlemlerde en düşük 3 bin 987 puanı gördü. BIST 100 endeksi, saat 10:29 itibarıyla yüzde 1,83 oranında yükselişle 4 bin 51 puanda hareket ediyor.

Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,75 oranında değer kazanırken; şu dakikalarda ise yüzde 1,59 oranında yükselişle 3 bin 793 puanda işlem görüyor.

Borsa İstanbul 100 endeksi, tüm zamanların en yüksek kapanış rakamını dün 3 bin 978 puan seviyesinden gerçekleşitrmişti.

 

Etiketler borsa istanbul rekor borsa
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