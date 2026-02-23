Borsa İstanbul yeniden 14 bin puanın üzerinde: İşte günün en çok kazandıran hisseleri

  1. Anasayfa
Haftanın açılış gününde %0,92 değer kazanan BIST 100 endeksi, 14.000 kritik eşiğini aşarak günü 14.061 puandan kapattı. İşte 23 Şubat'ta en çok kazandıran ve kaybettiren hisse senetleri...

Borsa İstanbul'da yükseliş trendi devam ediyor. 23 Şubat Pazartesi günü gerçekleşen işlemlerde BIST 100 endeksi yüzde 0,92'lik kazançla 14.061 puandan günü kapattı. BIST 100 endeksi gün içerisinde en yüksek 14,190 puanı test etti. 

Endeks yükselmesine rağmen bazı senetlerde kar realizasyonu ve satış baskısı yaşandı. 23 Şubat'ta BIST 100 şirketleri arasında yatırımcısına en çok kazandıran ve kaybettiren hisse senetleri belli oldu. 

En Çok Kazandıran 5 Hisse:

  1. Destek Finans Faktoring: %9,96 (Tavan)
  2. Fenerbahçe: %9,84
  3. Şekerbank: %7,32
  4. Türk Altın İşletmeleri: %7,18
  5. Borusan Yatırım: %5,78


En Çok Kaybettiren 5 Hisse:

  1. Kiler Holding: -%9,95
  2. Gübretaş: -%4,17
  3. Pasifik Eurasia Lojistik: -%3,70
  4. Aksa Akrilik: -%3,55
  5. Altınay Savunma: -%2,51

    Piyasa uzmanları, endeksin 14.000 puan üzerinde kalıcılık sağlamasının psikolojik açıdan önemli olduğunu vurguluyor.

