Borsadaki yabancı payı tarihin en düşük seviyesinde

Türkiye'de yabancı yatırımcıların hisse senedi ve devlet tahvilindeki payı, tarihin en düşük seviyesine geriledi.

Dünya gazetesinden Şebnem Turhan'ın haberine göre; yabancı yatırımcı son 5 senedir Türk finansal yatırım araçlarından sürekli çıkış yapıyor. 2020 yılında 4.25 milyar dolar ve 2021 yılında 1.43 milyar dolar hisse senedi portföylerini azaltan yabancı yatırımcılar 7 Ekim 2022 itibariyle ise bu yıl hisse senedi piyasasından 3.48 milyar dolarlık daha çıkış yaptı. Son iki yılda yapılan 5.7 milyar dolarlık çıkışın üzerine bu yıl da yaklaşık 3.5 milyar dolarlık satış daha eklendiğinde 2020’den beri yabancının hissede satışı 9.2 milyar doları aşmış durumda. 7 Ekim itibariyle yabancı yatırımcının son 1 yıllık hisse senetlerinden çıkışı da 3.54 milyar dolara ulaştı. Yabancı yatırımcının 2020 yılında en yüksek olarak yüzde 66’ya ulaşan yabancının hissedeki payı yıl ortalamasında yüzde 50’ye gerilerken 2021’de bu oran yüzde 40’a kadar indi. Bu yıl ise gerilemesini aralıksız sürdürerek yüzde 31,67’ye düştü.

Devlet iç borçlanma senetlerinde de durum aynı. Bir dönem yüzde 30’lara kadar gelen yabancının devlet tahvillerindeki payı son yıllarda oldukça hızlı düşüyor. Ocak 2020'da yüzde 11,6 seviyesinde olan yabancının tahvillerdeki payı 2020 Nisan'a gelindiğinde yüzde 7 seviyesine kadar indi. 2020 sonunda ise artık yabancının payı yüzde 4'ün altına geldi. 2021 yılında yüzde 4 seviyesinde seyreden yabancı payı 2022 yılına ise yüzde 3'ün altında başladı. Bu düşüş yıl boyu sürekli devam etti ve önce 1 seviyelerine ve temmuz itibariyle de yüzde 1'in altına geriledi.