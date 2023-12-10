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Bosch 1.500 çalışanını işten çıkaracak

Bosch 1.500 çalışanını işten çıkaracak
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Otomotiv tedarikçisi Bosch, 2025 sonuna kadar Almanya'daki iki tesisinde en fazla 1500 kişiyi işten çıkarmaya hazırlanıyor..

Bosch'tan yapılan açıklamada, diğer şirketler gibi Bosch'un da istihdam seviyesini sipariş durumuna, otomotiv sektöründeki yapısal değişikliklere ve gelecek teknolojilerin pazara yayılmasına göre ayarlamak zorunda olduğu vurgulandı. 

Açıklamada, "2025 yılı sonuna kadar Baden-Württemberg eyaletindeki Stuttgart-Feuerbach ve Schwieberdingen tesislerindeki otomotiv bölümünde AR-GE, yönetim ve atış alanlarında, 1500'e kadar personel kapasitesini ayarlama ihtiyacı görüyoruz." ifadesi kullanıldı. 

Şirketin açıklamasında, Bosch'un işten çıkarmaları, personelin başka departmanlara kaydırılması, erken emeklilik veya gönüllü işten çıkarma anlaşmaları yoluyla yöneteceği belirtildi. 

Almanya'nın önde gelen otomobil dergisi Automobilwoche, Bosch'ta işten çıkarmalar için çalışan temsilcileriyle görüşmelerin halihazırda devam ettiğini duyurdu. 

Bosch'a göre, otomotiv sektöründeki dönüşümün orta vadede tüm sektörde büyük bir etkisi olacak. Elektrikli hareketliliğe (Elektromobilite) geçiş yüksek ön yatırımlar gerektirirken, zayıf küresel ekonomi, enerji ve hammadde maliyetlerindeki artışın neden olduğu kalıcı enflasyon ve olumsuz döviz kuru etkileri sektörün gelecek beklentilerini daha da kötüleştiriyor. 

Öte yandan Bosch, Temmuz 2023'te iş konseyi ile yapılan anlaşmanın ardından şirketin 2027 sonuna kadar Almanya'da hareketlilik (mobillite) ürünleri üreten tesislerinde zorunlu işten çıkarmalardan kaçınacaktı.

Etiketler bosch servis işten çıkarma almanya işçi
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