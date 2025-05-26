Boykot edilen EspressoLab'in cirosunda büyük düşüş!

CHP'nin boykot listesinde yer alan EspressoLab’in sahibi Esat Kocadağ, boykot sonrası şirket cirosunun yüzde 22 düştüğünü belirtti.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması sonrası CHP Genel Başkanı Özgür Özel, boykot çağrısında bulunmuştu. Boykot listesinde yer alan markalardan biri de ünlü kahve zinciri EspressoLab oldu.

ESPRESSOLAB'IN CİROSU YÜZDE 22 DÜŞTÜ

EspressoLab’in sahibi Esat Kocadağ, Patronlar Dünyası’na konuştu. Kocadağ, boykotun markaya ciddi ekonomik zarar verdiğini belirterek, 19 Mart'tan bu yana şirket cirosunun yüzde 22 düştüğünü ifade etti.

"AK PARTİLİ FALAN DEĞİLİM"

Kocadağ ayrıca "Ben AK Partili falan değilim. Liberal demokratım. Ben, Besim Tibuk'çuyum. Hatta o kadar fanatiğim ki, lakabım Hazreti Besim Tibuk kaldı. Ama bu süreçte hiçbir desteklerini göremedim, o yüzden biraz soğudum" diye konuştu.

Patronlar Dünyası