  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Bunu da gördük: Dövizle satış yapan tesise baskın

Bunu da gördük: Dövizle satış yapan tesise baskın

Bunu da gördük: Dövizle satış yapan tesise baskın
Güncelleme:

Türkiye'deki ekonomik dar boğaz nedeniyle karşılaşılan manzaralar "durun bakalım daha neler göreceğiz" dedirtirken bu sefer de Antalya'da bir dinlenme tesisinde dövizle satış yaptığı ortaya çıktı.

Ticaret Bakanlığı Basın Müşaviri Fatih Uysan, Antalya'da dövizle satış yaptığı tespit edilen dinlenme tesislerine yapılan denetimler sonucunda toplamda 4 milyon 654 bin 200 lira para cezası kesildiğini açıkladı.

Türkiye'deki ekonomik dar boğaz nedeniyle karşılaşılan manzaralar "durun bakalım daha neler göreceğiz" dedirtirken bu sefer de Antalya'da bir dinlenme tesisinde dövizle satış yaptığı ortaya çıktı.

Ticaret Bakanlığı Basın Müşaviri Fatih Uysan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ticaret Bakanlığına bağlı ekipler tarafından Antalya'daki dinlenme tesislerine yönelik çalışmalar yapıldığını bildirdi. Çalışmalar neticesinde; hediyelik eşya, yiyecek, içecek, tekstil ve deniz malzemeleri gibi birçok üründe fiyat etiketinin bulunmadığı belirtilen açıklamada, etiket bulunan ürünlerde ise avro ve dolar cinsinden etikete sahip olduğu bilgisi verildi.

Türkiye'deki ekonomik dar boğaz nedeniyle karşılaşılan manzaralar "durun bakalım daha neler göreceğiz" dedirtirken bu sefer de Antalya'da bir dinlenme tesisinde dövizle satış yaptığı ortaya çıktı.

Açıklamada, tesislere Ticaret Bakanlığı İl Müdürlüğü denetim ekiplerince 4 milyon 654 bin 200 lira idari para cezası kesildiği kaydedildi.

İHA

Etiketler dövizle ürün satışı dinlenme tesisi tesis döviz dövizle satış ceza
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Biran Damla Yılmaz sevilen diziye transfer oldu Biran Damla Yılmaz sevilen diziye transfer oldu Okul servis ücretlerine dev zam; en kısa mesafe ücreti dudak uçuklattı Okul servis ücretlerine dev zam; en kısa mesafe ücreti dudak uçuklattı Maymun çiçeği salgını hızla yayılıyor: DSÖ küresel acil durum ilan etti Maymun çiçeği salgını hızla yayılıyor: DSÖ küresel acil durum ilan etti Cezaevinden izinli çıkmıştı, yüzerek firar ederken yakalandı Cezaevinden izinli çıkmıştı, yüzerek firar ederken yakalandı Aynı firmanın hem teknesi hem de otobüsü aynı anda alevler içinde kaldı Aynı firmanın hem teknesi hem de otobüsü aynı anda alevler içinde kaldı Huzurevinde yangın... İlk müdahaleyi vatandaşlar yaptı Huzurevinde yangın... İlk müdahaleyi vatandaşlar yaptı Hafta sonunda hava nasıl olacak ? İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri Hafta sonunda hava nasıl olacak ? İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri Bakan Memişoğlu'ndan maymun çiçeği virüsü açıklaması Bakan Memişoğlu'ndan maymun çiçeği virüsü açıklaması Meta CEO'su Mark Zuckerberg eşinin heykelini yaptırdı Meta CEO'su Mark Zuckerberg eşinin heykelini yaptırdı Benzine zam geldi Benzine zam geldi
Atla kaçıyordu, İHA ile yakalandı Atla kaçıyordu, İHA ile yakalandı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Fatih Altaylı'ya zehir zemberek sözler Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Fatih Altaylı'ya zehir zemberek sözler Canlı yayında skandal iddia: ''AK Parti'den başkanlara 500 milyon TL'lik transfer ücreti'' Canlı yayında skandal iddia: ''AK Parti'den başkanlara 500 milyon TL'lik transfer ücreti'' Cumhurbaşkanlığı'nın AK Partili Belediyelere 45'er milyon TL'lik ''bağış''ı belgelendi Cumhurbaşkanlığı'nın AK Partili Belediyelere 45'er milyon TL'lik ''bağış''ı belgelendi Hangi banka ne kadar promosyon veriyor? Emekli promosyonları güncellendi Hangi banka ne kadar promosyon veriyor? Emekli promosyonları güncellendi İstanbul'da sokak ortasında kadın cinayeti İstanbul'da sokak ortasında kadın cinayeti UEFA Süper Kupa sahibini buldu UEFA Süper Kupa sahibini buldu Marmara Denizi'nde deprem OLDU Marmara Denizi'nde deprem OLDU