2020 KPSS tarihi de değişecek mi ?

YKS ve LGS tarihlerindeki değişiklikler sonrası herkes KPSS tarhinin de değişip değişmeyeceğini merak ediyordu.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün'den açıklama geldi.

Habertürk Gazetesindeki köşesinde "ÖSYM Başkanı Aygün'e merak edilenleri sordum" başlıklı yazısında Prof. Dr. Kürşad Zorlu, ÖSYM Başkanı'yla görüştüğünü ve kendisine KPSS tarihinin değişmeyeceğini söylediğini yazdı.

2020 KPSS NE ZAMAN YAPILACAK?

Koronavirüs salgını nedeniyle sınav takviminde daha öncesinde değişiklik yapılmıştı.

İlan edilen takvime göre KPSS sınav tarihleri şöyle;

2020 KPSS Lisans (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ) Sınavı tarihi: 6 Eylül 2020

2020 KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 1. gün: 12 Eylül 2020

2020 KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 2. gün: 13 Eylül 2020

2020 KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT): 20 Eylül 2020

2020 EKPSS: 11 Ekim 2020

2020 KPSS Ön Lisans: 25 Ekim 2020

2020 KPSS Ortaöğretim: 22 Kasım 2020

2020 KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT): 27 Aralık 2020