5 bin lira emekli ikramiyeleri ne zaman ödenecek ?

Yalnızca çalışmayan emeklilere verileceği açıklanan ve çalışan emeklilerin kapsam dışında bırakıldığı bir kereye mahsus 5 bin TL'lik ek ikramiye ödemesinin hala emeklilerin hesaplarına yatmaması emeklilerin tepkisini çekti. Peki 5 bin TL'lik ek ikramiye ne zaman hesaplara yatacak ? İşte ayrıntılar...

Yalnızca çalışmayan emeklilere tek seferlik yapılacak 5 bin liralık ikramiye ödemesinde verilen ödeme süresinde sona yaklaşılırken ek ikramiyelerin hala hesaplara yatmaması tepki çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı duyuruda "Hem emekli olup hem de fiilen çalışmaya devam eden emeklilerimizi kapsam dışı bırakıyoruz. " dedi. 5 bin TL emekli ödemelerinden yalnızca emekli olanlar yararlanabilecek” ifadelerini kullanmış ve çalışan emeklilerin kapsam dışı bırakılması büyük tepki çekmişti.

Çalışmayan emeklilere verilecek 5 bin liralık ikramiyeyle ilgili açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ödemelerin 15 Kasım'ı geçmeyeceğini söyledi. Işıkhan, Kabine Toplantısı sonrası gazecilere açıklama yaptı. Çalışmalarda sona geldiklerini söyleyen Bakan Işıkhan, "Ödemeler Kasım'ın 15'ini geçmeyecek gibi duruyor" diye konuşmuştu.

Buna göre; SGK, Bağkur emeklilerine 5.000 TL ikramiye ödemesi 6-7-9-10-12-14-15 Kasım tarihlerinde ödenmesi bekleniyordu. Ancak bu tarihlerden 3'ü geride kaldı. Şimdi milyonlarca çalışmayan emekli 5 bin TL'lik ek ikramiyesinin ne zaman hesaplara yatacağını merak etmeye devam ediyor.

Ek ikramiye kimlere ödenmeyecek ?

12,2 milyon emekliyi ilgilendiren ödemelerin bütçeye toplam maliyeti 61 milyar lira olarak açıklanmıştı.

1-31 Ekim 2023 arası herhangi bir tarihte, sosyal güvenlik destek primine tabi olanlar dahil, çalışması olanlar veya faaliyette bulunanlar ile yaşlılık aylığı almaktayken bu aylıkları kesilmeksizin ilgili düzenlemede sayılan iş yerlerinde çalışanlar ödeme kapsamında olmayacak.

Birden fazla dosyadan gelir ve aylık alanlara, en fazla ödemeye imkan veren bir dosya üzerinden ödeme yapılacak.

Yersiz yapıldığı anlaşılan ödemeler, ilgilinin varsa almakta olduğu gelir veya aylıklarından yüzde 25 oranında kesilerek, yoksa genel hükümlere göre geri alınacak.