81 ilde kamuda masa başı iş fırsatı! Başvurular başladı

İŞKUR 81 ili kapsayan büro çalışanı ilanlarını duyurdu. İşe alım ilanları arasında özel sektörle birlikte kamuda görevlendirilecek büro memuru ilanları da yer aldı...

İŞKUR, personel alımlarını güncellemeye devam ediyor. Özellikle büro memuru kategorisinde yapılacak olan personel alımları için adayların taşıması gereken şartlar açıklandı. Bu alımlar, hem özel sektörlerde hem de kamu sektöründe gerçekleşebilir ve başvuruların İŞKUR'un online platformu üzerinden yapılması gerekmektedir. Detaylı başvuru şartları ve ilanlar, İŞKUR'un resmi internet sitesinde yer almaktadır. Adaylar, ilanlara uygun şekilde başvurularını online olarak gerçekleştirebilirler.

Genel başvuru şartları şu şekilde:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

Çalışmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorununun olmaması

En az lise mezunu olmak. (Eğitim durumu ilanlara göre farklılık gösterebilir)

En az 18 yaşını tamamlamış olmak (Üst yaş sınırı ilanlara göre değişiyor)

Başvuruda bulunacak adaylardan KPSS şartı aranmayacaktır.

İş arayanların herhangi bir yaş sınırlaması olmaksızın başvuruda bulunabileceği belirtilmiştir.

İyi düzeyde bilgisayar ve ofis programları kullanma becerisine sahip olmak.

İletişim becerileri güçlü, takım çalışmasına yatkın olmak.