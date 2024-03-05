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Bakan Işıkhan'dan yeni açıklama: Çalışma saatleri kısalacak mı?

Bakan Işıkhan'dan yeni açıklama: Çalışma saatleri kısalacak mı?
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, çalışma saatleri ile ilgili açıklama yaptı.

Çalışma saatlerinin 45 günden 40 güne düşüreleceği iddiaları uzun süredir gündemde. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, çalışma saatleri ve ücretleri konusunda önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Işıkhan konuyla ilgili olarak "Bakanlık olarak bir taraftan ülkemizin büyümesine ve istihdamının artmasına katkı sağlarken diğer yandan da çalışanlarımızın refahını arttıracak ve güvenliğini koruyacak tedbirleri hassasiyetle uygulamaktayız. Bu bağlamda Çalışma süreleri, ücretler, iş sağlığı ve güvenliği, işçilerin refahı, kadın, çocuk ve gençlerin çalıştırılması, kayıt dışılık, işsizlik, istihdam ve iş gücü piyasası uygulamaları gibi konular gündemimizde önemli bir yere sahiptir. Çalışma şartlarına ve ortamına ilişkin tüm mevzuat hükümlerinin uygulanmasına dair, araştırma, inceleme ve denetlemeyi kapsayan teftiş faaliyetleri bakanlığımızın iş müfettişleri tarafından yerine getirilmektedir." dedi.

Etiketler çalışma çalışma saatleri kısalma
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