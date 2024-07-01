Bakan Şimşek'ten güldürmeyen asgari ücret fıkrası

Türkiye'de milyonlar enflasyonun, A'dan Z'ye yağmur gibi yağan zamların altında ezilirken Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'de açlık seviyesinin altına gerileyen asgari ücretin düşük olmadığını iddia etti ve asgari ücrete ve emekli aylığına zam istemenin popülizm olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2024 yılı başında yaptığı "bu yıl asgari ücrete ara zam yok" açıklamasına rağmen milyonlarca çalışan ve muhalefet partileri asgari ücrete ara zam yapılması gerektiğini savunurken, hem AK Partili milletvekilleri hem de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bakanı Işıkhan, Temmuz ayında asgari ücrete ara zam yapılmayacağını açıklamaya devam ediyor.

Son olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan milyonlarca çalışan asgari ücrete ara zam beklerken, geçen hafta yaptığı açıklamada ücrete ara zam yapılmayacağını belirterek, zam için aralık ayını işaret etti.

Bakan Işıkhan, TBMM'de AK Parti grup toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Işıkhan, asgari ücrette ara zam olup olmayacağına dair, "Asgari ücrette herhangi bir artış olmayacak. Geçen aralık ayında da bunu ifade ettik. Göstergeler de çok olumlu geliyor. İnşallah aralık ayında asgari ücreti belirlemek üzere bir araya geleceğiz" cevabını verdi.

Emekliye refah payı da yok

"Emekliye enflasyon farkının haricinde bir refah payı gündeme gelebilir mi" sorusu yöneltilen Işıkhan, "Şu an gündemimizde yok. Zaten toplu sözleşme gereği yapılacak artışlar olacak. Refah payı ile ilgili şu an bir çalışmamız yok" diye konuştu.

Bakan Şimşek: "Asgari ücret düşük değil"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'de asgari ücretin düşük olmadığını iddia etti ve asgari ücrete ve emekli aylığına zam istemenin popülizm olduğunu söyledi.

Türk-İş’in verilerine göre, mayıs ayında Türkiye’de açlık sınırı 18 bin 969 TL, yoksulluk sınırı ise 61 bin 788 TL seviyesinde. Asgari ücret ise 17 bin TL seviyesinde.

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinin muhalefetin popülist söylemleri ile gerçekleştiğini ve bütçeye yükünün yüksek olduğunu belirten Şimşek asgari ücret konusunda ise, "Bu sene reel olarak asgari ücret artmış olacak. Gelişmekte olan ülkelerde en yüksek asgari ücret bizde. Türkiye'de asgari ücret düşük değildir" dedi.

İşte gerçek Türkiye: Açlık ve yoksulluk sınırı açıklandı

Türk-İş, açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasının mayıs ayı sonuçlarını açıkladı.

Türk-İş verilerine göre mayıs ayında Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 18.969,22 TL’ye yükseldi.

Gıda harcaması ile giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı ise (yoksulluk sınırı) 61.788,99 TL’ye çıktı.

Türk-İş’in hesaplamasına göre bekâr bir çalışanın ‘yaşama maliyeti’ de aylık 24.609,50 TL’ye yükseldi.

Satın alma gücünün düşmeye devam ettiğinin belirtildiği raporda ise mutfak enflasyonunun aylık yüzde 7,02, 12 aylık yüzde 83,06, yıllık ise ortalama yüzde 79,43 olduğu hesaplandı.

Türk-İş'in nisan ayı hesaplamasında açlık sınırı 17 bin 725 TL’ye çıkarak ilk kez asgari ücretin üzerine çıkmıştı.