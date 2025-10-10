Bakanlık açıkladı: Kamuya 200 sözleşmeli personel alınacak

Tarım ve Orman Bakanlığı, 200 sözleşmeli personel istihdam edeceğini açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı. İlgili ilana göre, 26 mühendis, 41 veteriner hekim, 25 koruma ve güvenlik görevlisi, 108 destek personeli olmak üzere toplam 200 personel alımı yapılacak.

Adaylar başvurularını, Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) internet adresi üzerinden e-Devlet şifresiyle 13-24 Ekim döneminde gerçekleştirecek.

Alımda, 2024 yılı KPSS puanları göz önünde bulundurulacak. Alınacak sözleşmeli personel sayısı kadar asil, 3 katı kadar yedek aday belirlenecek.

Yerleştirmeye hak kazanan asil ve yedek adayların listesi Bakanlığın internet sayfalarından (www.tarimorman.gov.tr veya www.tarimorman.gov.tr/PERGEM) yayımlanacak.

Adaylar değerlendirme ve yerleştirme sonucunu (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinde de görüntüleyebilecek.