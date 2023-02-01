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Boş kadroya KPSS’den en düşük puan alan kişi atandı

Boş kadroya KPSS’den en düşük puan alan kişi atandı
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Tekirdağ Kapaklı Kaymakamlığı’nın 'Sosyal yardım ve inceleme görevlisi' alımında KPSS’den en düşük puan alan kişi mülakattan en yüksek puanı alarak işe yerleşti.

Tekirdağ Kapaklı Kaymakamlığı'nın 12 Ocak'ta duyurusunu yaptığı ‘Sosyal yardım ve inceleme görevlisi’ alımı için en yüksek KPSS puanı olan 5 kişi mülakata çağrılarak 26 Ocak 2023 tarihinde mülakat görüşmesine alındı.

27 Ocak'ta açıklanan mülakat ve işe alım sonuçları sonrası KPSS'den 65.85 ile en düşük puanı alan D.B., en yüksek mülakat puanını alarak 78,71 puanla asil olarak belirlendi. Yedek olarak belirlenen M.B.D. ise 75,67 puanla D.B.'den üç puan düşük aldı.

İşe alım için mülakatlara katılan ve 68,79 puanla en yüksek KPSS puanına sahip olan G. D. ise mülakat sonrası aldığı 70,67 puan ile 5 kişi içerisinden sondan ikinci sırada yer aldı. 

ANKA

Etiketler kadro kpss kpss puanı atama mülakat
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