Çalışan anneye ek maaş müjdesi !

Posta Gazetesi’nin haberine göre; Devlet anne olanlara maddi destek sağlıyor. Çocuk sahibi olan kadınlar devletten 4 farklı ödeme alıyor. Doğum yardımı ile anneye ilk çocuk için 300, ikinci çocuk için 400, üçüncü ve sonraki çocuklarda 600 lira veriliyor. İkinci ödeme ise doğum yapan kadına süt ve emzirme parası olarak ödeniyor.

Doğum parasını almak için kadının çalışıyor olması, kendi işini yapması, eşinin kendi işini yapıyor ya da bir yerde çalışıyor olması yeterli oluyor. Her yıl süt parası yeniden belirleniyor. Bu yıl süt parasının tutarı 133 liradan 149 liraya çıktı. Çalışan anneler, doğum izninde çalışmadıkları dönemin parasını iş göremezlik ödeneği altında devletten alıyor. Bu en az 5 bin 50 lira.

EN AZ 2 AY HAK

Sigortalı çalışan tüm kadınlar doğum yapmaları halinde analık izni sonrasında birinci doğumda 2 ay, ikinci doğumda 4 ay, sonraki doğumlarda ise 6 ay süreyle yarım gün çalışıp tam maaş alabilecek. Engelli çocuğu olanlarda ise süre 12 ay olarak uygulanacak. Yarım gün çalışıp, çocuğuyla daha fazla zaman geçirene devlet teşvik veriyor.



HESABA DİKKAT

Yarım gün çalışan annenin maaşının yarısını patron öderken, 938.5 lirasını devlet, İşkur aracılığıyla ödeyecek. Bu haktan yararlanmak için analık izninin bittiği tarihten itibaren 30 gün içinde ‘İşkur'a müracaat edilecek. İlk çocuğunu dünyaya getiren asgari ücretli bir anneye devlet; 300 lira çocuk parası, 149 lira süt parası ve 5 bin 50 lira da iş görmezlik ödeneği ve 1.877 lira yarım gün çalışma ödeneğiyle birlikte 7500 lira ödeme yapacak.



