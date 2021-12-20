Çalışan herkese asgari ücret kadar vergi istisnası geliyor

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, ''İşçi ve memur toplam 18.5 milyon çalışan için asgari ücret kadar vergi istisnası geliyor. Toplam maliyeti 37 milyar 600 milyon TL olacak.'' açıklamasını yaptı.

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, tüm ücretlilerin asgari ücrete kadar olan kazançlarının vergi dışı bırakılacağını duyurdu.

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül ile birlikte geldiği TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, asgari ücretten gelir ve damga vergisi alınmamasını da içeren Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi üzerinde konuştu.

Cumhur İttifakı grup başkanvekilleri ve komisyon üyesi milletvekilleriyle gelir ve damga vergisi istisnasına ilişkin düzenlemenin, tüm ücretli ve memurların gelirlerinin asgari ücret kadar kısmına uygulanabilmesini değerlendirdiklerini söyleyen Elitaş, "Sayın Genel Başkanımızla yaptığımız istişare sonucunda bunun, tüm ücret ve maaş alanları da kapsayacak şekilde, 18,5 milyon memur ve işçiyi kapsayacak şekilde, asgari ücret kadar kısmın vergi dışı ve damga vergisinden istisna edilmesine ilişkin önergeyi milletvekili arkadaşlarımız imzaya açtılar" diye konuştu.

Brüt 5 bin lira ücretin bu düzenleme bağlamında vergiden istisna tutulacağını anlatan Elitaş, bunun etki analizinin sorulması üzerine, eğer 8 milyon 900 bin asgari ücretli bu kapsamda değerlendirilmiş olsa bunun maliyetinin 17,5 milyar lira olacağını kaydetti.

Elitaş, bu düzenlemenin tüm işçilere uygulanması halinde, 15,3 milyon kişi için toplam maliyetin 31,1 milyar lira olarak öngörüldüğünü aktararak, "Sigorta pirimi hariç, sadece vazgeçilen gelir vergisi bu tutar. 3,2 milyon da memur var. Toplam maliyeti 37 milyar 600 milyon lira. Arkadaşlarımızın vereceği önerge, 37 milyar 600 milyon liralık bir maliyeti kapsayacak" dedi.

Mustafa Elitaş, teklife ilişkin iki önerge sunacaklarını belirterek, bunlardan birinin gelir vergisi istisnası, diğerinin damga vergisine ilişkin olacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye teşekkür eden Elitaş, düzenlemenin hayırlı uğurlu olması temennisinde bulundu.

Komisyonda, teklifin tümü üzerinde görüşmeler sürüyor.

VERGİ MUAFİYETİ DÜZENLEMESİ KOMİSYONDA

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı. Komisyonda, AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan, asgari ücretten gelir ve damga vergisi alınmamasını da içeren 'Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri başladı. Teklifin geneli üzerine söz alan muhalefet sözcüleri, düzenlemeye yönelik eleştirilerini dile getirdi.

CHP'DEN ELEŞTİRİ

CHP Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu, asgari ücretten gelir vergisini kaldıran 2'nci madde ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bütçeyi kullanma yetkisi veren 7'nci maddenin Anayasa’ya aykırı düzenlendiğini savundu. Kuşoğlu, "2'nci madde 'vergide adalet' ilkesiyle ilgili. Daha önce sayın bakan asgari ücretle ilgili açıklama yaparken tüm ücretlilerle ilgili olarak asgari ücret tutarı kadar bir meblağın vergiden muaf olacağını açıklamıştı. Ancak bizim önümüze gelen metinde sadece asgari ücret üzerinden ücret alanların vergiden muaf olacağı söz konusu. Bu, Anayasa'nın eşitlik ilkesine aykırıdır. Yine 7'nci madde bütçe hakkıyla ilgili. Bütçe, biliyorsunuz TBMM'ye, millet iradesine verilmiş bir yetki. Bütçe hazırlanır; tek tek, kalem kalem, hangi kurumun, bakanlığın ne kadar geliri olacağı, harcama yapacağı orada belirtilir. Biz bunu istismar ediyoruz. Cumhurbaşkanı'na bu konuda yetki veriyoruz. Bu, bütçe hakkının gasbıdır, bütçe hakkının yok edilmesidir, millet iradesini, TBMM'nin bütçe hakkının ortadan kaldırmasıdır" dedi.

VEKİLLER ARASINDA GERGİNLİK

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu da teklifin dayatılarak getirildiğini savundu. CHP ve AK Parti milletvekillerinin birbirlerinin konuşmasını kesmesi üzerine, Komisyon Başkanı Cevdet Yılmaz araya girerek, TBMM'deki çalışmaların iç tüzüğe uygun yürütülmesi, bütün milletvekillerinin bir diğerinin sözünü dinleyerek çalışmalara katılması gerektiğine dikkat çekti. Konuşması sırasında CHP'li vekillerin laf atmaya devam etmesi üzerine Yılmaz, "Bu Meclis'in komisyonunu çalıştırmak istemiyorsanız söyleyin. Bu antidemokratik bir davranıştır" dedi.

Cevdet Yılmaz, kanun teklifinin, komisyona gelmeden önce TBMM Başkanlığı'na sunulduğuna dikkat çekerek, düzenlemenin Anayasa'ya aykırı olmadığını dile getirdi ve teklife yönelik itiraz yollarının açık olduğunu bildirdi.