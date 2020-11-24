Çalışanlar 2021 yılında kaç gün tatil yapacak ?

Pandemi nedeniyle bu yıl tatil yapmak istemeyen ya da yapamayan vatandaşlar, 2021 tatil günlerini araştırıyor. Bilindiği üzere Türkiye'de resmi bayramlar ve dini bayramlar resmi tatil günleri arasında yer alıyor. Bazı çalışanlar bu tatilleri birleştirerek daha uzun süreler tatil yapmayı planlıyor. Peki 2021 tatil günleri hangileri? 2021'de kaç gün tatil var? İşte detaylar...

2021 tatil günleri

2021'de resmi olarak 14 tam, 3 yarım gün tatil bulunuyor. Ayrıca hafta sonuna denk gelen cumartesi ve pazar günleri de haftanın beş günü çalışanların tatil günleri olarak biliniyor. 2021'de şu günler resmi tatil olacak:

1 Ocak 2021 - Yılbaşı

23 Nisan 2021 - Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

1 Mayıs 2021 - Emek ve Dayanışma Günü

12-15 Mayıs 2021 - Ramazan Bayramı

19 Mayıs 2021 - Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

15 Temmuz 2021 - Demokrasi ve Milli Birlik Günü

19-23 Temmuz 2021 - Kurban Bayramı

30 Ağustos 2021 - Zafer Bayramı

28-29 Ekim 2021 Cumhuriyet Bayramı (1,5 gün)

6,5 gün izinle 40 gün tatil

Enuygun.com Seyahat Analisti Tuğba Hacıbayramoğlu, yeni yılın tatil planlamasına göre, mayıs ve temmuz aylarında bol bol tatil yapma fırsatı doğacağını söyledi.

Hacıbayramoğlu, yeni yıla 1 Ocak Cuma günü yılbaşı tatili ile girildiğini ve 23 Nisan Cuma gününün, hafta sonu ile birleştirilip yakın yerlere tatile çıkılabileceğini ifade etti.

Gelecek yıl mayıs ayının tatil açısından çok zengin olduğunu kaydeden Hacıbayramoğlu, “Birleştirme yapacaklar için ayın yarısı tatille geçebilir. Ramazan Bayramı tatili 12 Mayıs Çarşamba Arife günüyle başlıyor. Önceki 2,5 gün izin alıp hafta sonlarıyla birleştirilebilir. Sonraki hafta 19 Mayıs tatili çarşamba gününe denk geliyor. 17 Mayıs Pazartesi ve 18 Mayıs Salı günü için de 2 günlük izin alarak, toplamda sadece 4,5 gün izinle 10 güne kadar uzayan bir bayram tatili yapılabilir. Hatta 20-21 Mayıs için de izin alırsanız toplamda 6,5 gün izinle 16 günlük bir tatile çıkabilirsiniz.” değerlendirmesinde bulundu.

Temmuz ayının da mayıs ayı gibi bol tatil fırsatı doğurduğuna dikkati çeken Hacıbayramoğlu, “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü perşembeye denk düşüyor, cuma günü izin alıp hafta sonu ile birleştirebilirsiniz. 19 Temmuz yani hemen sonraki pazartesi günü de Kurban Bayramı’nın arife günü. Dolayısıyla cuma tam gün ve pazartesi yarım gün izin alarak toplamda 1,5 gün izinle 11 gün; 12, 13 ve 14 Temmuz için de izin alıp toplam 4,5 gün izinle de 16 gün tatil yapılabilir. Böylece yazın en güzel zamanı olan temmuz ayı için güzel bir tatil fırsatı doğuyor.” ifadelerini kullandı.

Hacıbayramoğlu, “30 Ağustos Zafer Bayramı ise pazartesi günü. Yılın son tatil fırsatı 29 Ekim ise cuma gününe denk düşüyor. 28 Ekim Perşembe yarım gün böylece yarım günlük izinle 4 günlük seyahat yapılabilir.” açıklamasını yaptı.

