Canlı yayında emekliyi heyecanlandıran iddia

Milyonlarca emekliyi hüsrana uğratan zammın ardından AK Parti iktidarının yerel seçimler öncesinde emeklilere yeni bir sürpriz zamma hazırlandığı iddia edildi. Gazeteci Fatih Portakal canlı yayında emekliye yapılacak seyyanen zammı açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "2024 yılını emekli yılı ilan ettik" demesine rağmen emeklilere yapılan zam beklentinin altında kalmıştı.

Sosyal güvenlik uzmanı Özgür Erdursun, yerel seçimler öncesinde emeklilere seyyanen zammın da masada olduğunu öne sürmüş ve "Seyyanen zam şeklinde aslında yapılabilir. 4 bin TL civarında bir zam yapabilirler. Seyyanen zam ile beraber en düşük emekli aylıklarına da bunu yansıtabilirler" demişti.

Erdursun'un bu açıklamasının ardından gazeteci Fatih Portakal da Sözcü TV Ana Haber'de AK Parti iktidarının seyyanen zam planının detaylarını açıkladı.

Fatih Portakal, konuyla ilgili olarak "Bence böyle bir şey konuşuluyor" derken, analist Mert Başaran ise daha iddialı bir açıklama yaparak, "Seçim anketleri 1-2 puan farkla çıkarsa, Mart'ta ek zamların geleceğini düşünüyorum..." ifadesini kullandı.+

"Bence böyle bir şey konuşuluyor," diyen Fatih Portakal, "Emekliye bunu verecekse ister istemez asgari ücretli, memur, memur emeklisi kazan kaldıracak. Öyle bir denge bozukluğu olacak." ifadesini kullandı.