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Depremzede EYT'lilere borçlanma başvuruları uzatıldı

Depremzede EYT'lilere borçlanma başvuruları uzatıldı
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Emniyet Genel Müdürlüğü, sosyal medyada depreme ilişkin provokatif paylaşımda bulunan 131 kişinin gözaltına alındığını, 25'inin tutuklandığını açıkladı.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki deprem, yaklaşık 13.4 milyon kişinin yaşadığı 11 ilde yıkıma neden oldu. 

Olağanüstü hâl ilan edilen bölgede Sosyal Güvenlik Kurumu depremzedeler için yeni bir karar aldı.

Takvim'den Çığıl Ön Yener'in haberine göre, deprem bölgesinde yaşayan emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) mağdurlarına borçlanma ve ihya başvuruları için ek süre verildi.

Buna göre, son ödeme tarihi 6 Şubat ile 31 Ağustos arasında olan borçlanma ve ihya borçları için son ödeme tarihi 31 Ağustos olarak dikkate alınacak.

Borçlanma ve ihya için son ödeme tarihi 6 Şubat ve sonrasında olanlar, 'başvuru tarihine göre hesaplanan tutarı' 31 Ağustos'a kadar ödeyebilecek. Ödenecek tutarda artış olmayacak.

1 Ocak'tan önce başvuru yapanlar brüt 6 bin 471 liralık asgari ücret üzerinden borçlanma ve ihyayı ödeyecek. 1 günlük doğum askerlik borçlanması için günlük en az 69.02 ihya 74.41 lira verilecek.

Etiketler eyt emeklilikte yaşa takılanlar borçlanma başvurusu borçlanma başvuru
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