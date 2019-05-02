Devlet 2 bin 374 personel alacak, başvurular başladı

Devlet Personel Başkanlığı tarafından yayımlanan memur, sözleşmeli personel, akademik personel, işçi, askeri personel ve diğer personel alımları kapsamında 2 Bin 374 personel alımı yapılıyor. Başvuru şartları ise Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak ve 18 yaşını doldurmuş olmak.
Kamu kurumları en az ilköğretim mezunları için ilan yayımlamış olup, lise, Ön Lisans ve Lisans mezunu olan adaylar başvuru yapabilecekler. Her kurum için alım yapılacak pozisyona göre belirtilen eğitim şartını taşımaları gereklidir.
2019 MAYIS AYI MEMUR PERSONEL ALIMLARI LİSTESİ
Devlet Personel Başkanlığınca duyurulan ilanlara göre memur personel alımı yapılacak birimler ve kuruluşlar şu şekilde;
Türkiye Bilimsel Ve Teknolojik Araştırma Kurumu (Tübitak): 142 Personel Alacak
Kocaöz Belediye Başkanlığı: 1 Sözleşmeli Personel Alacak
Marmara Üniversitesi: 2 Sözleşmeli Personel Alacak
Sağlık Bakanlığı: 24 Sözleşmeli Personel Alacak
2019 MAYIS AYI MEMUR PERSONEL ALIMLARI LİSTESİ
Devlet Personel Başkanlığınca duyurulan ilanlara göre memur personel alımı yapılacak birimler ve kuruluşlar şu şekilde;
Türkiye Bilimsel Ve Teknolojik Araştırma Kurumu (Tübitak): 142 Personel Alacak
Kocaöz Belediye Başkanlığı: 1 Sözleşmeli Personel Alacak
Marmara Üniversitesi: 2 Sözleşmeli Personel Alacak
Sağlık Bakanlığı: 24 Sözleşmeli Personel Alacak
Dışişleri Bakanlığı: 1 Sözleşmeli Personel Alacak
Yozgat Bozok Üniversitesi: 5 Akademik Personel Alacak
Necmettin Erbakan Üniversitesi: 44 Akademik Personel (Öğretim Üyesi) Alacak
Necmettin Erbakan Üniversitesi: 3 Akademik Personel (Öğretim Elemanı) Alacak
Erzurum Teknik Üniversitesi: 47 Akademik Personel Alacak
Boğaziçi Üniversitesi: Akademik Personel Alacak
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi: 6 Akademik Personel (Öğretim Elemanı) Alacak
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi: 8 Akademik Personel (Öğretim Üyesi) Alacak
Kafkas Üniversitesi: 92 Akademik Personel Alacak
Bartın Üniversitesi: 7 Akademik Personel Alacak
Amasya Üniversitesi: 3 Akademik Personel Alacak
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi: 8 Akademik Personel (Öğretim Elemanı) Alacak
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi: 33 Akademik Personel (Öğretim Üyesi) Alacak
Adıyaman Üniversitesi: 9 Akademik Personel (Öğretim Elemanı) Alacak
Adıyaman Üniversitesi: 26 Akademik Personel (Öğretim Üyesi) Alacak
İzmir Demokrasi Üniversitesi: 15 Akademik Personel Alacak
Iğdır Üniversitesi: 9 Akademik Personel (Öğretim Üyesi Ve Öğretim Elemanı) Alacak
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi: 2 Akademik Personel Alacak
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi: 48 Akademik Personel Alacak
Batman Üniversitesi: 32 Akademik Personel Alacak
Malatya Turgut Özal Üniversitesi: 16 Akademik Personel Alacak
İstanbul Üniversitesi: 13 Akademik Personel Alacak
Amasya Üniversitesi: 15 Akademik Personel Alacak
Batman Üniversitesi: 31 Akademik Personel Alacak
Bitlis Eren Üniversitesi: 8 Akademik Personel Alacak
Vakıflar Genel Müdürlüğü: 1 Sürekli İşçi Alacak
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı: 1640 Askeri Personel Alacak
Milli Savunma Bakanlığı: Askeri Personel (2019 Yılı İçin Uzman Erbaş) Alacak
ADAYLARDAN ARANAN GENEL ŞARTLAR
Adayların 657 Sayılı Devlet memurları kanunun 48. maddesindeki şartlar doğrultusunda, Türkiye cumhuriyeti vatandaşı olmak, Kamu haklarından mahrum bulunmamak, herhangi bir suç hükümlülüğü bulunmamak, yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç alabilmek, sağlık açısından görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak, erkek adaylar için askerliğini yapmış veya askerlik ile ilgisi bulunmamak gibi nitelikler aranacak.
ADAYLARIN TAŞIMASI GEREKEN NİTELİKLER
Kamuya başvuru yapacak adayların mutlaka taşımaları gereken niteliklerden birisi olan 657 Sayılı Devlet Memurları kanunun 48. maddesindeki şartlardır ve bunun dışında bazı özel şartlar aranmaktadır. Özel olarak, yaş, KPSS, YDS, askerlik ve eğitim gibi nitelikler aranır.