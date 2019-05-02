Devlet 2 bin 374 personel alacak, başvurular başladı

Devlet Personel Başkanlığı tarafından yayımlanan memur, sözleşmeli personel, akademik personel, işçi, askeri personel ve diğer personel alımları kapsamında 2 Bin 374 personel alımı yapılıyor. Başvuru şartları ise Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak ve 18 yaşını doldurmuş olmak.

Kamu kurumları en az ilköğretim mezunları için ilan yayımlamış olup, lise, Ön Lisans ve Lisans mezunu olan adaylar başvuru yapabilecekler. Her kurum için alım yapılacak pozisyona göre belirtilen eğitim şartını taşımaları gereklidir.

2019 MAYIS AYI MEMUR PERSONEL ALIMLARI LİSTESİ



Devlet Personel Başkanlığınca duyurulan ilanlara göre memur personel alımı yapılacak birimler ve kuruluşlar şu şekilde;



Türkiye Bilimsel Ve Teknolojik Araştırma Kurumu (Tübitak): 142 Personel Alacak



Kocaöz Belediye Başkanlığı: 1 Sözleşmeli Personel Alacak



Marmara Üniversitesi: 2 Sözleşmeli Personel Alacak



Sağlık Bakanlığı: 24 Sözleşmeli Personel Alacak

2019 MAYIS AYI MEMUR PERSONEL ALIMLARI LİSTESİ



Devlet Personel Başkanlığınca duyurulan ilanlara göre memur personel alımı yapılacak birimler ve kuruluşlar şu şekilde;



Türkiye Bilimsel Ve Teknolojik Araştırma Kurumu (Tübitak): 142 Personel Alacak



Kocaöz Belediye Başkanlığı: 1 Sözleşmeli Personel Alacak



Marmara Üniversitesi: 2 Sözleşmeli Personel Alacak



Sağlık Bakanlığı: 24 Sözleşmeli Personel Alacak

Dışişleri Bakanlığı: 1 Sözleşmeli Personel Alacak



Yozgat Bozok Üniversitesi: 5 Akademik Personel Alacak



Necmettin Erbakan Üniversitesi: 44 Akademik Personel (Öğretim Üyesi) Alacak



Necmettin Erbakan Üniversitesi: 3 Akademik Personel (Öğretim Elemanı) Alacak

Erzurum Teknik Üniversitesi: 47 Akademik Personel Alacak



Boğaziçi Üniversitesi: Akademik Personel Alacak



Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi: 6 Akademik Personel (Öğretim Elemanı) Alacak



Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi: 8 Akademik Personel (Öğretim Üyesi) Alacak



Kafkas Üniversitesi: 92 Akademik Personel Alacak

Bartın Üniversitesi: 7 Akademik Personel Alacak



Amasya Üniversitesi: 3 Akademik Personel Alacak



Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi: 8 Akademik Personel (Öğretim Elemanı) Alacak



Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi: 33 Akademik Personel (Öğretim Üyesi) Alacak

Adıyaman Üniversitesi: 9 Akademik Personel (Öğretim Elemanı) Alacak



Adıyaman Üniversitesi: 26 Akademik Personel (Öğretim Üyesi) Alacak



İzmir Demokrasi Üniversitesi: 15 Akademik Personel Alacak



Iğdır Üniversitesi: 9 Akademik Personel (Öğretim Üyesi Ve Öğretim Elemanı) Alacak



Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi: 2 Akademik Personel Alacak

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi: 48 Akademik Personel Alacak



Batman Üniversitesi: 32 Akademik Personel Alacak



Malatya Turgut Özal Üniversitesi: 16 Akademik Personel Alacak



İstanbul Üniversitesi: 13 Akademik Personel Alacak



Amasya Üniversitesi: 15 Akademik Personel Alacak

Batman Üniversitesi: 31 Akademik Personel Alacak



Bitlis Eren Üniversitesi: 8 Akademik Personel Alacak



Vakıflar Genel Müdürlüğü: 1 Sürekli İşçi Alacak



Deniz Kuvvetleri Komutanlığı: 1640 Askeri Personel Alacak



Milli Savunma Bakanlığı: Askeri Personel (2019 Yılı İçin Uzman Erbaş) Alacak

ADAYLARDAN ARANAN GENEL ŞARTLAR



Adayların 657 Sayılı Devlet memurları kanunun 48. maddesindeki şartlar doğrultusunda, Türkiye cumhuriyeti vatandaşı olmak, Kamu haklarından mahrum bulunmamak, herhangi bir suç hükümlülüğü bulunmamak, yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç alabilmek, sağlık açısından görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak, erkek adaylar için askerliğini yapmış veya askerlik ile ilgisi bulunmamak gibi nitelikler aranacak.

ADAYLARIN TAŞIMASI GEREKEN NİTELİKLER

Kamuya başvuru yapacak adayların mutlaka taşımaları gereken niteliklerden birisi olan 657 Sayılı Devlet Memurları kanunun 48. maddesindeki şartlardır ve bunun dışında bazı özel şartlar aranmaktadır. Özel olarak, yaş, KPSS, YDS, askerlik ve eğitim gibi nitelikler aranır.