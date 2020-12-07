DİSK asgari ücret talebini açıkladı: 3 bin 800 TL!

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu, (DİSK) 2021 yılı asgari ücretin net 3800 TL olması gerektiğini açıkladı. Açıklamayı DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu yaptı.

DİSK'in basın toplantısının satırbaşları şöyle:

Kriz ve salgın emekçi sınıfların gelirlerini ve alım güçlerini düşürdü, emekçi sınıfları yoksullaştırdı. Salgın ve ekonomik krizin yarattığı yoksullaşmaya karşı asgari ücretin insanca yaşayacak bir düzeye yükseltilmesi yaşamsal önem taşıyor.

Pandemi sürecinde işçilerin yaşadığı gelir kaybı gelir dağılımını daha da bozmuştur. Asgari ücret gelir dağılımındaki bu eşitsizliği gidermenin de en etkili aracıdır.

Salgınla birlikte kısa çalışma ödeneği ve ücretsiz izin ödeneğiyle asgari ücretin altına mahkûm edilenler ile işini kaybeden kayıtsız işçiler göz önüne alındığında asgari ücretin altında gelirle yaşamak zorunda olanların sayısının daha da arttığını söylemek mümkün.

Asgari ücret kişi başına milli gelire göre yüzde 40’tan fazla geriledi: 1978’de kişi başına milli gelirin yüzde 3,4 üzerinde olan asgari ücret, aradan geçen 42 yılda kişi başına milli gelirin yüzde 40 altına düştü.

Asgari ücretli bir işçi bir yılın 122 günü vergiler için çalışıyor: Brüt asgari ücretin dolaylı-dolaysız vergi ve kesintilerini dikkate aldığımızda yüzde 33,4’ü vergi ve kesintilere gidiyor. İşçinin eline AGİ brüt asgari ücretin sadece yüzde 66,6’sı geçiyor.

DİSK taleplerini şöyle sıraladı



Asgari ücret, pandeminin getirmiş olduğu gelir kaybı ve artan giderler dikkate alınarak farklı şekilde hesaplanmalı.

Asgari ücretli işçiye salgın döneminde bütçeden nakit destek verilmeli.

Salgın döneminde brüt asgari ücret net olarak ödenmeli. Bunun için asgari ücret tümüyle vergi dışı bırakılmalı ve işçinin SGK primleri bütçeden karşılanmalı.

Asgari ücret sonrası ilk vergi dilimi oranı ise yüzde 10’a indirilmeli. Böylece asgari ücrete yakın ücretlerle çalışan işçilerin daha az vergi vermesi sağlanmalı.

Asgari ücret belirlenirken işçinin sadece kendisi değil, ailesi de hesaba katılmalı.

Asgari ücret bütün işçiler ve memurlar için ortak saptanmalı.

Asgari ücretin tespitinde geçim koşulları ve milli gelir artışı dikkate alınmalı. Ülkenin büyümesinden işçiler de pay almalı.

Asgari ücretin tespitinde uluslararası standartlara uyulmalı, konuya ilişkin 131 sayılı ILO sözleşmesi onaylanmalı, Avrupa Sosyal Şartı’na asgari ücretle ilgili konan çekince kaldırılmalı.