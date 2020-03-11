Doktora ve yüksek lisans mezunları işsiz kaldı!

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 10 Mart’ta açıkladığı Aralık 2019 dönemine ait verilerine göre işsizlik 13,7 seviyesine yükseldi yani 4 milyon 394 bin kişi işsiz. 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı ise yüzde 25’e ulaştı. Bu her dört gençten birinin işsiz olduğu anlamına geliyor.

İŞSİZLİK ÖDENEĞİ SORGULAMASI 2 KAT ARTTI

İŞKUR verilerine göre, E- devlet üzerinden işsizlik ödeneği ve iş kaybı tazminatının sorgulama sayısı 2018 yılında 8 milyon 508 bin 999’ken, 2019’da yaklaşık 2 kat artarak 16 milyon 288 bin 455’e ulaştı. 2018 yılında 840 bin 793 olan işsizlik ödeneği ve iş kaybı tazminatı başvurusu, 2019’da 1 milyon 225 bin 897’ye yükseldi. 2018 yılında 804 bin 695 olan iş başvurusu sorgulaması, 2019’da 1 milyon 260 bin 523’e çıktı. Toplum Yararına Program (TYP) sorgulama ve başvurusunda ise yaklaşık 600 binlik yükseliş yaşandı. 2018 yılında 401 bin 780 olan TYP sorgulama ve başvurusu sayısı, 2019’da 1 milyon 2 bin 949’a yükseldi.

YAKLAŞIK 2.5 MİLYAR KAYNAK KULLANILDI

ANKA’nin haberine göre; raporda İŞKUR’un istihdam için açtığı kurs ve programlara ilişkin de veriler yer aldı. 2019 yılında aktif işgücü hizmetlerinde 2 milyar 420 milyon 44 bin 243 lira kaynak kullanıldı. Aktif işgücü hizmetleri kapsamında, 126 bin 310 kurs ve program açıldı. Kurslardan toplamda 568 bin 420 kişi yararlandı. Yararlananların yüzde 71’i işbaşı eğitim programına, yüzde 7’si girişimcilik eğitim programlarına, yüzde 22’si ise mesleki eğitim kurslarına katıldı.

65 YAŞIN ÜSTENDE 326 KİŞİ İŞ UMUDUYLA KURSA GİTTİ

Kurslara katılanların yüzde 65’ini gençler oluşturdu. Katılımcıların 71 bin 253’ü 15-19 yaş, 184 bin 423’ü 20-24 yaş, 114 bin 569’u 25-29 yaş aralığında. Kurslara 50 yaş ve üstünün katılımı da dikkat çekti. 50-54 yaş aralığında 9 bin 581, 55-59 yaş aralığında 3 bin 862, 65 yaş ve üstü olan 326 kişi İŞKUR’un aktif işgücü program ve kurslarına katıldı.

66 DOKTORA MEZUNU İSTİHDAM İÇİN İŞKUR PROGRAMLARINDA

İŞKUR programlarına katılanların arasında doktora ve yüksek lisans yapan kişilerin olduğu görüldü. Katılımcıların yüzde 25’i ön lisans ve lisansüstü eğitime sahip. Doktora yapan 66 kişi İŞKUR programlarına katıldı. 2 bin 5yüksek lisans, 71 bin 468 lisans ve 68 bin 207 ön lisans mezunu da iş bulmak için çareyi İŞKUR programlarında aradı.

TÜRKİYE’DE 521 ÖZEL İSTİHDAM BÜROSU VAR

Raporda yer alan bazı veriler şöyle:

Türkiye’de 521 özel istihdam bürosu faaliyet gösteriyor ve 2019 yılında bu bürolar tarafından 20 bin 84 kişi işe yerleştirildi.

2019 yılında işbaşı eğitim programlarından 208 bin 747 erkek, 193 bin 646 kadın olmak üzere toplam 402 bin 393 kişi yararlandı. Katılımcıların ücretleri, Genel Sağlık Sigorta Primleri ile İş Kazası ve Meslek Hastalıkları Sigorta Primleri İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılandı.

SOSYAL YARDIM ALANLAR İSTİHDAM TYP’YE YÖNLENDİRİLDİ

Sosyal yardım alanlar da İŞKUR tarafından istihdam programlarına yönlendirildi. Sosyal yardım alan 118 bin 981 kişiden 79 bin 233’üne iş ve meslek danışmanlığı hizmeti verildi; 11 bin 662’si işe yerleştirildi; 10 bin 694’ü TYP’den faydalandı; 6 bin 361’i istihdam garantili mesleki eğitim kursları ile işbaşı eğitim programlarına katıldı.

2019 yılında 316 kadın çocuk bakım desteği uygulamasından yararlandı. 18 bin 288 kadın İş’te Anne Projesi kapsamında istihdam garantili mesleki eğitim kurslarına ve işbaşı eğitim programlarına katıldı.

ÜNİVERSİTELİLER İŞKUR İLE İŞE GİRDİ

İşe İlk Adım Projesi kapsamında 18-29 yaş aralığında yer alan yüksekokul ve fakülte mezunu olan 7 bin 378 kişinin işbaşı eğitim programına katıldı. Bir yıllık bu programa giren katılımcıların, asgari ücret oranındaki, ilk 6 aylık ücretinin yüzde 50’si ve ikinci 6 aylık ücretinin de yüzde 25’i İŞKUR tarafından karışlandı.

2019’ta 1 milyon 955 bin 41 kişi işsizlik ödeneğine başvurdu ve gerekli koşulları sağlayan 1 milyon 13 bin 56 kişiye toplamda 7 milyar 985 milyon 61 bin 239 lira ödendi.

Ekonomik ve sektörel krizler nedeniyle işverenin işyerindeki faaliyetlerini kısmi olarak durdurması sonucu çalışanlarının ücretlerinin tamamını ödeyememesi durumunda, çalışanlara İşsizlik Sigortası Fonu’ndan kısa çalışma ödeneğine hak kazanıyor. 2019 yılında 105 bin 396 kişiye toplamda 181 milyon 808 bin 909 lira kısa çalışma ödeneği verildi.

KONKORDATO VE İFLASLAR İŞÇİYİ ETKİLEDİ

İşverinin konkordato, iflas veya iflasın ertelenmesi ilan etmesi ve aciz vesikası alınması sonucu çalışanların ücretlerini ödeyemediği hallerde işçilerin 3 aylık ödenmeyen ücret alacakları, İşsizlik Sigortası Fonu’ndan finanse edilen, ücret garanti fonundan karşılanıyor. 2019 yılında fondan 41 bin 535 kişiye 156 milyon 954 bin 353 lira ödeme yapıldı.

Kamu kuruluşlarının özelleştirilmesi, özelleştirme kapsamına alınması, faaliyetlerini kısmen ya da tamamen durdurması sonucu işsiz kalan 74 kişiye 5 milyon 313 bin 397 lira iş kaybı tazminatı ödendi.