EYT dışı kalan çırak ve staj mağdurlarına iyi haber

AK Parti iktidarının yıllarca görmezden gelip seçimler öncesinde yasalaştırdığı emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesinin dışında kalan çırak ve staj mağdurları için yeni umut ışığı yerel seçimler öncesinde TBMM'ye gelecek olan yeni torba yasadan çıktı.

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) yasasının Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmesiyle milyonlarca vatandaş emeklilik hakkına kavuştu, ancak 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olanların yararlanabildiği düzenlemeden 1999 öncesi staj sigortası başlatılanlar yararlanamadı. Yeni Torba Yasa’da öne çıkan konular arasında, stajyer ve çıraklık dönemlerinde sigortası bulunan ancak SGK’ya ilk giriş tarihi sayılmadığı için emekli olamayan kişilerin durumu dikkat çekiyor.

EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) yasasının çıkmasının ardından yaş şartını karşılayan ancak prim gün sayısına takılan birçok kişi bulunuyor.

Bu kişiler için dışarıdan sigorta primi ödeme seçeneği bulunuyor. Ancak 2023 Temmuz sonrası asgari ücrete yapılan zamla birlikte isteğe bağlı sigorta primleri de artış gösterdi. Özellikle EYT kapsamında olan kişiler, primlerini ödeyemedikleri için emekli olamıyorlar.

EYT Yasası çıktığında yaş şartı kaldırıldı, ancak 5.000 prim günü kriteri değişmedi. Bu nedenle EYT kapsamında olanlar, yaş kriterini karşılıyor olsalar bile primlerini ödeyemedikleri için emekli olamıyorlar. Yaklaşık 4.5 milyon EYT’li bulunuyor ve bu kişilerin yaklaşık 1 milyon 800 bini emekli oldu, geri kalanı ise emeklilik için bekliyor. Özellikle kadınlar için yıpranma payı ile erken emeklilik hakkının düzenleme kapsamına alınması bekleniyor. Kadınların doğum borçlanma hakları ise henüz verilmedi. Bu düzenlemelerin yeni Torba Yasası’nda yer alması bekleniyor.

Yeni Torba Yasası’nda stajyer ve çıraklık sigortası ile ilgili bir düzenleme bekleniyor. 8 Eylül 1999 tarihinden önce işe giriş yapan kişiler, staj ve çıraklık sigortası bulunsa dahi EYT kapsamı dışında kalmıştır. Bu kişilerin EYT kapsamına alınması için bir düzenleme yapılması bekleniyor.