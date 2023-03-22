EYT'de çıkmazın yeni adı kıdem tazminatı oldu

AK Parti iktidarının yıllardır görmezden gelip seçim öncesi müjdeleyerek kanunlaştırdığı emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesinde işverenler için hazırlanan kredi desteğinin gecikmesi yüklü kıdem tazminatları nedeniyle işletmeleri zora soktu.

“Emeklilikte yaşa takılanlar” (EYT) düzenlemesinin yürürlüğe girmesiyle birlikte emeklilik işlemlerine başlayan hak sahibi çalışanların tazminat alacakları, çok sayıda işletmede nakit ve ödeme telaşına yol açtı.

Ekonomim Gazetesi'ndeki habere göre, bazı şirketler, bankalara henüz kredi tahsisi yapılmadığı için çalışanların istifalarını işleme almazken, bazı şirketler de tazminat tutarını uzun vadeli taksitlendirmeyle ödeme yoluna gidiyor.

KGF yetkilileri ise gecikmenin, ilgili protokolün imza sürecinden kaynaklandığını bildirdi. Prosedürlerin tamamlanma aşamasına geldiğini belirten kaynaklar, tahsislerin birkaç gün içinde yapılacağını kaydetti.