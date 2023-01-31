EYT'de kötü haber: Emekli sayısı yarıya düşebilir!

EYT yasa teklifindeki kademelendirme ifadesi Mart'ta EYT emeklisi sayısını, 2.2 milyonun yarısına düşürme olasılığını da gündeme getirdi. Bakan Bilgin EYT'nin 120-150 milyar lira maliyeti olacağını açıklamıştı. Buna göre ortalama emekli aylığı ocak sonrası 9-10 bin aralığına geldiği için EYT'den Mart'ta 1.5-1.6 milyon kişi yararlanacak.

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) yasa teklifi Meclis'e sunulurken 2 Şubat Perşembe günü plan bütçe komisyonunda görüşülmesi bekleniyor.

Bloomberg HT'den Tahsin Akça, düzenlemenin madde gerekçeleri kısmında prim gün sayısına göre kademelendirme yapılacağının belirtilmesi EYT ile Mart ayında emekli olacakların sayısının daha önce Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in açıkladığı 2 milyon 250 bin kişinin çok altında kalacağı anlamına geliyor.

Kademelendirme ile 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olanların 5 bin günü tamamlamış olmaları yaş şartı kalktığında emekli olmaları için yeterli olmayacak.

Bakan Bilgin, birkaç gün önce bir röportajında bu yıl için EYT emeklilerine ayrılacak kaynağın 120-150 milyar TL arasında olacağını açıklamıştı.

EYT'lilere emekli aylığı mart ayında bağlanacağı için bu yıl geriye kalan 10 aylık sürede 150 milyar lira baz alınsa bile ayda 15 milyar liralık emekli aylığı bütçesi ayrılacağı anlamına geliyor.

En düşük emekli aylığı ocak ayından sonra 5.500 TL'ye yükseltilirken ortalama emekli aylığı yüzde 30'luk son zammın ardından 9-10 bin TL'ye yükselmiş oldu.

Buna göre EYT'den mart ayında emekli olacakların sayısı en iyi ihtimalle 1,5-1,6 milyon kişi olacak.

Memurların emeklilik sonrası çalışma hakkı bulunmadığı için tamamının hemen başvuru yapmayabileceği dikkate alındığında bu yılın bütçesini etkileyecek EYT emeklisi sayısı 1,1-1,2 milyon kişi aralığına düşebilir. Yani başlangıçta ifade edilen rakamın yaklaşık yarısına düşmüş olacak.

Pazartesi açıklanan EYT yasa teklifinin ardından kademe tablosuna göre plan bütçe komisyonunda değişiklik olmazsa 5 bin ile 5 bin 975 gün arasında kademeli prim gün şartının yerine gelmesi beklenecek. Örneğin 1996-1998 arasında sigorta başlangıcı olanlar 5.825-5.975 gün arasında değişen prim gün sayısının dolmasını bekleyecek.

1985 ile 1995 arasında sigorta girişi olanlar ise 5 bin 75 ile 5 bin 825 gün arasında değişen prim şartına bağlı olacak.

Bakan Bilgin, daha önce 8 Eylül 99 öncesi girişliler için yaş şartının kaldırılacağını 5 bin gün prim şartının ise değiştirilmeyeceğini söylediği için bu yönde beklenti doğmuştu.

Düzenlemede hizmet birleştirmesine yönelik net bir ifade yer almıyor. Ancak 4A SSK özel sektör, 4B'li Bağ-kur esnaf ve 4C Emekli Sandığı memur statülerindeki prim günlerinin tüm çalışma dönemleri dikkate alınarak birleştirilmesi bekleniyor. Yani son 7 yılın yarısından fazla hangi statüde çalışıldıysa o statünün şartlarıyla emekli olunuyor. Örneğin son dönem Bağkur'lu iseniz kadınlarda 7.200 erkeklerde 9 bin günü doldurmanız gerekiyor. Bu çalışan bir dönem özel sektör çalışanı olarak da prim ödemişse tüm dönemlerin prim günlerinin birleştirilmesi bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, aralık ayı sonunda düzenlemeyi açıklarken bunun için de çalışma yapıldığını duyurmuştu.