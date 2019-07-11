İŞKUR'un rakamları açıklandı: İşsizlik rekor kırdı !

İŞKUR'un haziran ayı işsizlik verilerine göre kayıtlı işsiz sayısı 4 milyon 417 bin 814'e yükseldi. Geçen yıl haziran ayında kayıtlı işsiz sayısı 2 milyon 621 bin 565'ti.

Haziran ayında kayıtlı işsiz sayısı mayıs ayına göre de yüzde 8.1 arttı.

BBC Türkçe'nin aktardığı habere göre, kayıtlı işsizlerin yüzde 49.5’i erkek, yüzde 50.5’i kadın, yüzde 35.9’si ise 15-24 yaş grubunda.

Verilere göre İŞKUR haziran ayında 117 bin 857 kişiyi işe yerleştirdi.

İŞKUR’un işverenlerden aldığı açık iş sayısı da bir önceki yılın haziran ayına göre yüzde 27.8 azalarak 151 bin 825 oldu.





