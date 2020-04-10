İşte Türkiye'de karantinada işsiz kalan vatandaş sayısı

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başknaı Kemal Kılıçdaroğlu 2 milyon insanın koronavirüsü sebebiyle işsiz kaldığını ifade ediyor. Ocak ayı genel işsizlik rakamı ise 4 milyon 362 bin olarak açıklandı.

Türkiye İş Kurumu (İşkur), corona virüsü salgınının etkili olduğu mart ayına ilişkin verilerini yayımladı.

Şubat 2020’de 3 milyon 451 bin 793 olan İşkur’a kayıtlı işsiz sayısı Mart 2020’de 3 milyon 675 bin 116’ya yükseldi. Kayıtlı işsiz sayısında bir aylık artış oranı yüzde 6,5, bir aylık artış miktarı 223 bin 323 oldu. CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu corona virüsünden kaynaklı 2 milyon insanın işinden olduğunu söylüyor. İşkur’un bir vatandaşı işsiz olarak kabul etmesi için vatandaşın işsiz kalmasının ardından İşkur aracılığı ile iş araması gerekiyor.

İŞSİZLİK MAAŞI BAŞVURULARINDA BÜYÜK ARTIŞ

Şubat 2020’de 89 bin 822 olan işsizlik ödeneğini hak eden kişi sayısı, Mart 2020’de 153 bin 821’e yükseldi.

İşkur’un “kayıtlı işsiz” tanımı şöyle:

“Çalışma çağında ve gücünde olan, çalışmak isteyen, Kuruma başvurduğunda asgari ücret düzeyinde gelir getirici bir işi olmayan, Kurum tarafından henüz kendisine iş bulunamayan aktif kayıtlardaki kişilerdir. Kayıtlı işgücünden, daha iyi şartlarda iş arayanlar, emeklilerden iş arayanlar ve belli bir iş yerinde çalışmak isteyenler çıkarıldığında geri kalanlar kayıtlı işsiz sayılmaktadır.”

OCAK AYI İŞSİZLİK RAKAMLARI

Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2020 yılı Ocak döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 306 bin kişi azalarak 4 milyon 362 bin kişi oldu. İşsizlik oranı 0,9 puanlık azalış ile %13,8 seviyesinde gerçekleşti. Tarım dışı işsizlik oranı 1,1 puanlık azalış ile %15,7 oldu.